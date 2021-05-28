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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Волна
Роман Емельянов
Новости
€ 50 тыс
Роман Емельянов - новости
Волна
8 мая 1992 (34)
#92 | Полузащитник
189 см | 85 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
Фото
Полузащитник «Урала» Емельянов рискует пропустить год из-за операции на позвоночнике
2021.05.28 15:35
1
«Урал» продлил контракты с Бикфалви и Емельяновым
2020.10.06 12:57
1
Герасимов, Емельянов, Бикфалви – в старте «Урала» против «Динамо»; Новиков выпустил Ордеца, Соснина, Филиппа
2020.07.09 15:51
Никитин, Кротов, Голубев – в старте «Уфы» на матч с «Уралом»; у гостей выйдут Бавин, Емельянов, Кухарчик
2020.07.05 15:46
3
Фото
Четыре игрока «Урала» включены в символическую сборную 2-го тура РПЛ по версии InStat
2019.07.22 21:40
7
Сафонов: «Думаю, Емельянов и Ташаев усилят «Спартак»
2018.07.03 14:34
19
«Урал» требует за Емельянова у «Спартака» около 4 миллионов
2018.06.16 16:14
16
«Едим спорт»: «Трансферы «Спартака» летом? Конечно, Ташаев. Скорее всего, Емельянов»
2018.05.28 20:43
15
Президент «Урала» – о Емельянове: «Если «Спартак» удивит деньгами, будем думать»
2018.05.22 14:44
8
ЦСКА интересуется Емельяновым и Семеновым
2018.05.22 00:21
10
В «Урале» не в курсе интереса «Спартака» к Емельянову
2018.05.16 13:26
6
Полузащитник «Урала» Емельянов получил сотрясение мозга в столкновении с Зе Луишем
2018.04.16 14:14
7
«Зенит» может купить Емельянова у «Урала» за 5 миллионов
2018.02.06 17:55
26
Фото
Годзюр стал лучшим игроком «Урала» в матче против «Зенита»
2017.12.04 11:14
4
Емельянов: «Слышал об интересе «Зенита», но решил остаться в «Урале»
2017.05.03 10:30
7
Емельянов: «По словам Фидлера, Фернандеш сказал что-то про его маму»
2017.05.02 23:10
8
Газзаев: «Судейство Еськова в матче «Зенит» – «Урал» было профессиональным»
2017.04.25 20:43
23
Бубнов считает, что Еськов ошибся только лишь при удалении Бикфалви
2017.04.24 18:09
34
Горлукович считает, что Еськов должен быть отстранен за предвзятость
2017.04.24 16:22
11
Кононов: «Стычку с Емельяновым начал Дзюба»
2017.04.24 10:14
15
Белоус заявил, что Еськов мог принять верные решения
2017.04.23 01:36
5
«Урал» продлил контракт с Емельяновым, который вызывался в сборную России
2017.02.03 22:48
2
«Урал» продлит контракты с Павлюченко и Емельяновым
2016.12.19 15:58
2
Черчесов: «Важно не упустить из виду ни одного футболиста, способного выступать за сборную России»
2016.09.23 16:48
Григорий Иванов: «Емельянов может заменить в сборной Денисова»
2016.08.13 21:42
1
Спортивный директор «Урала»: «Емельянов может стать ведущим игроком сборной России на ЧМ-2018»
2016.06.06 13:03
3
«Урал»: «Предлагаем Слуцкому заменить Денисова Фидлером и Емельяновым»
2016.06.06 09:26
2
Емельянов: «Урал» сможет попасть в Лигу чемпионов, если будет стабильно выигрывать»
2015.11.14 15:08
5
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Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
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Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
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Вчера, 20:51
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