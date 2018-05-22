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    Президент «Урала» – о Емельянове: «Если «Спартак» удивит деньгами, будем думать»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбуржцы могут отпустить опорного полузащитника Романа Емельянова в другой клуб, если поступит выгодное предложение.

    По информации СМИ, в 26-летнем футболисте заинтересованы «Спартак» и ЦСКА.

    «Сейчас в прессе пошли разговоры по Емельянову, но к нам ни одного обращения ни по одному футболисту не было. Если «Спартак» удивит деньгами, мы будем думать и советоваться с главным тренером, отпускать игрока или нет. Но у нас не очень богатый клуб. Если предложат хорошие деньги, мы будем отпускать игрока и искать вместо него другого.

    Роман хотел попасть на чемпионат мира. И я считаю, что он намного сильнее тех людей, которых вызвал главный тренер сборной. Он мог бы сыграть и центрального защитника, и опорного полузащитника. Рома здорово провел сезон, он помог бы сборной», – сказал Иванов.

    В минувшем сезоне Емельянов провел 26 матчей и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Sport24

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    22.05.2018 14:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 мая 2018, 16:55

      Обменяйте с доплатой и первоочередным правом выкупа и доплатой Тимофеева на Емельянова или кого другого Мелкадзе Гулиев Попов Ананидзе, президент Урала сам сказал им замену надо будет покупать

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > кузнецов артем 22 мая 2018, 21:47

      Артём, Тимофеева, точно не обменяют.Парень по спортивному зол и очень нравится Каррере.Опять же возраст.Более перспективен.Так что в этом сезоне его точно не обменяют.По остальным возможны варианты.

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Мары 23 мая 2018, 12:21

      Тимофеев и правда очень хорош. Жаль что этот сезон у него выпал из за травмы. А то может и до сборной дорос бы. Надеюсь он продолжит свой прогресс и докажет что академия работает.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > ramos6548 23 мая 2018, 12:27

      Видно, что сначала сезона Массимо начал доверять именно этому парню, но поганая травма и сезон на смарку.Хотя после выздоровления и ситуации с Глушаковым, Тимофеев вновь попал в состав и показал, что его очень рано списывать со счетов.

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Мары 24 мая 2018, 12:38

      я думаю эта предсезонка покажет на сколько Тимофеев готов быть игроком основы. Если справиться то будет просто замечательно.

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 22 мая 2018, 16:31

      по поводу удивить это другая команда

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 мая 2018, 15:00

      Григорий Викторович не только успешный президент клуба, но ещё и креативный маркетолог.+++

      3
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 22 мая 2018, 14:48

      Абсолютно правильная постановка вопроса. Клубы уровня "Урала" должны в первую очередь зарабатывать.

      3
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