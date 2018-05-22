Президент «Урала» – о Емельянове: «Если «Спартак» удивит деньгами, будем думать»

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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбуржцы могут отпустить опорного полузащитника Романа Емельянова в другой клуб, если поступит выгодное предложение.
По информации СМИ, в 26-летнем футболисте заинтересованы «Спартак» и ЦСКА.
«Сейчас в прессе пошли разговоры по Емельянову, но к нам ни одного обращения ни по одному футболисту не было. Если «Спартак» удивит деньгами, мы будем думать и советоваться с главным тренером, отпускать игрока или нет. Но у нас не очень богатый клуб. Если предложат хорошие деньги, мы будем отпускать игрока и искать вместо него другого.
Роман хотел попасть на чемпионат мира. И я считаю, что он намного сильнее тех людей, которых вызвал главный тренер сборной. Он мог бы сыграть и центрального защитника, и опорного полузащитника. Рома здорово провел сезон, он помог бы сборной», – сказал Иванов.
В минувшем сезоне Емельянов провел 26 матчей и сделал одну голевую передачу.