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  • Президент «Урала» – о Емельянове: «Если «Спартак» удивит деньгами, будем думать»

Президент «Урала» – о Емельянове: «Если «Спартак» удивит деньгами, будем думать»

22 мая 2018, 14:44
8

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбуржцы могут отпустить опорного полузащитника Романа Емельянова в другой клуб, если поступит выгодное предложение.

По информации СМИ, в 26-летнем футболисте заинтересованы «Спартак» и ЦСКА.

«Сейчас в прессе пошли разговоры по Емельянову, но к нам ни одного обращения ни по одному футболисту не было. Если «Спартак» удивит деньгами, мы будем думать и советоваться с главным тренером, отпускать игрока или нет. Но у нас не очень богатый клуб. Если предложат хорошие деньги, мы будем отпускать игрока и искать вместо него другого.

Роман хотел попасть на чемпионат мира. И я считаю, что он намного сильнее тех людей, которых вызвал главный тренер сборной. Он мог бы сыграть и центрального защитника, и опорного полузащитника. Рома здорово провел сезон, он помог бы сборной», – сказал Иванов.

В минувшем сезоне Емельянов провел 26 матчей и сделал одну голевую передачу.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Емельянов Роман Иванов Григорий
Комментарии (8)
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vladik12
1526989686
Абсолютно правильная постановка вопроса. Клубы уровня "Урала" должны в первую очередь зарабатывать.
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DOCTOR PENALTY
1526990423
Григорий Викторович не только успешный президент клуба, но ещё и креативный маркетолог.+++
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BANNIKOV1970
1526995899
по поводу удивить это другая команда
Ответить
кузнецов артем
1526997320
Обменяйте с доплатой и первоочередным правом выкупа и доплатой Тимофеева на Емельянова или кого другого Мелкадзе Гулиев Попов Ананидзе, президент Урала сам сказал им замену надо будет покупать
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