Президент «Урала» – о Емельянове: «Если «Спартак» удивит деньгами, будем думать»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбуржцы могут отпустить опорного полузащитника Романа Емельянова в другой клуб, если поступит выгодное предложение.

По информации СМИ, в 26-летнем футболисте заинтересованы «Спартак» и ЦСКА.

«Сейчас в прессе пошли разговоры по Емельянову, но к нам ни одного обращения ни по одному футболисту не было. Если «Спартак» удивит деньгами, мы будем думать и советоваться с главным тренером, отпускать игрока или нет. Но у нас не очень богатый клуб. Если предложат хорошие деньги, мы будем отпускать игрока и искать вместо него другого.

Роман хотел попасть на чемпионат мира. И я считаю, что он намного сильнее тех людей, которых вызвал главный тренер сборной. Он мог бы сыграть и центрального защитника, и опорного полузащитника. Рома здорово провел сезон, он помог бы сборной», – сказал Иванов.

В минувшем сезоне Емельянов провел 26 матчей и сделал одну голевую передачу.