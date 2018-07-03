Сафонов: «Думаю, Емельянов и Ташаев усилят «Спартак»

Известный футбольный агент Алесей Сафонов прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» Александр Ташаев не примет участия во втором летнем сборе бело-голубых. По данным СМИ, 23-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком».

«Думаю, Емельянов и Ташаев усилят «Спартак», – написал Сафонов в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что красно-белые заинтересованы в покупке центрального хавбека «Урала» Романа Емельянова.