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    Сафонов: «Думаю, Емельянов и Ташаев усилят «Спартак»

    Известный футбольный агент Алесей Сафонов прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» Александр Ташаев не примет участия во втором летнем сборе бело-голубых. По данным СМИ, 23-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком».

    «Думаю, Емельянов и Ташаев усилят «Спартак», – написал Сафонов в своем твиттере.

    Ранее сообщалось, что красно-белые заинтересованы в покупке центрального хавбека «Урала» Романа Емельянова.

    Источник: Twitter

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    03.07.2018 14:34
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 19:26

      Если Ташаев не сходит с новостной ленты, то про Емельянова ничего в последнее время слышно не было.

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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 18:59

      какой невероятно исчерпывающий и все проясняющий комментарий от агента))

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 3 июля 2018, 18:28

      если перейдут-то усилят....а то много препятствий этим переходам

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alexivanof197 3 июля 2018, 18:38

      Усиливают, когда играют в основе постоянно и с их приходом команда прибавила в игре. А у нас любой приход игрока в новую команду подают как усиление. Я только по "Зениту" назову не один десяток игроков, которые его "усилили"...

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > Рубик Докоян 3 июля 2018, 19:55

      так Зенит берет паспортистов с учетом того,чтоб другие не купили

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alexivanof197 3 июля 2018, 20:05

      ))) Тебе перечислить иностранцев или ограничимся как ты пишешь "паспортистами" ? Не буду называть по именам сам по гуглишь. Бердыевские игроки, что с "Рубина", что с " Ростова" это "паспортисты" ?... Из Динамо М. кроме Данни это тоже "паспортисты" ( Соловьёв ни то , ни другое ) "Паспортистами" были свои доморощенные игроки, которых возвращали в команду для полной заявки в еврокубки. Чтобы заявить полный состав 25 игроков, должно было быть таковых 4, хотя они не принимали участия в играх.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июля 2018, 18:12

      Усилят эти игроки "Спартак" или нет покажет время, если они перейдут. А пока пополнят состав...

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 июля 2018, 15:23

      Мне кажется, что к переходу Ташаева в Спартак какое то гипертрофированное отношение, такое впечатление , что Спартак покупает игрока уровнем Гризманна не меньше, а по моему Емельянов может даже быть более важным приобретением для Спартака. Мне этот игрок всегда нравился.

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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 3 июля 2018, 16:45

      И не говори пророк.
      Зобнин вон так деградировал, что куча немецких клубов в очередь выставилась, хотя Романа никто и ни куда отпускать не собирается..
      Ностардамус ты доморощенный.
      В детстве видать тебя мало пороли, раз до сих пор мозгов не приобрёл.

      9
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > hevbn 28 3 июля 2018, 16:59

      Все правильно Ташаева берут в ротацию ,а Емельянов вполне может заменить Глушакова!!!

      5
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Мары 3 июля 2018, 18:42

      Он не "Нострадамус доморощенный", а "КАКОЛ на жовто-блакытном прапоре рощенный". )))))))))

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 3 июля 2018, 21:01

      Чтобы не делать, лишь бы насрать.
      С такой позицией далеко не уедешь.

      2
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Мары 3 июля 2018, 23:08

      Так салоеды далеко и не уехали. Вот и некоторые из них и бесятся.

      1
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > hevbn 28 3 июля 2018, 23:17

      Гризманн, как и "Фалькао к нам не поедет" (с) ))))))))))))))
      Поэтому и Ташаев пригодится.
      В самом деле, что ему делать в "Динамо"?
      Расти, как игрок?
      В "Динамо"?
      Мне смешно.
      Хорошо, что они в ПЛ как-то остались.
      К сожалению, мне думается, что их удел - болтаться между зоной вылета и срединой турнирной таблицы - ещё на много лет.
      Если, конечно, кто-нибудь из потомков ярых болел "Динамо", наживших бабла в наше время, не захочет в память об отце вложится в этот клуб и провести затратную трансферную компанию.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > hevbn 28 4 июля 2018, 09:54

      Не ужели! Спс кто то трезво посмотрел на этот переход, а то эта секта Валероверов совсем с катушек съехала.
      Хотя может из-за отсутствия других новостей про Спартак на эту слетелись как мухи на костёр.)))

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      Рейтинг: +379

      o33uk > derrik2000 4 июля 2018, 09:54

      Болтаться в середины и вас зазнаек обыгрывать.

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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > o33uk 4 июля 2018, 12:14

      Если это цель всей жизни - обыграть Спартак вне зависимости от итогов сезона, даже если вылетите в ФНЛ - тогда ладно.! ))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 июля 2018, 15:14

      свежо предание да верится с трудом

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 3 июля 2018, 15:09

      Про Ташаева известно давно. Про Емельянова первый раз слышу.

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