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Кононов: «Стычку с Емельяновым начал Дзюба»

24 апреля 2017, 10:14
15

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал стычку, в которой приняли участие полузащитник «Урала» Роман Емельянов и нападающий «Зенита» Артем Дзюба в матче 24-го тура российской Премьер-лиги. В результате этого столкновения оба футболиста получили по желтой карточке. Для Емельянова она стала второй в матче, он покинул поле.

«Это начал Дзюба, а потом продолжили вдвоем. Тут или красная карточка Дзюбе, или никому ничего не давать. Это мое мнение», – сказал Кононов.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Урал» закончился со счетом 2:0.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Дзюба Артем Емельянов Роман Кононов Олег
Комментарии (15)
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Cipolino
1493018685
Ну не наказывать жЫ неприкасаемых,Там вон какие свинорылы ублюдочные в ВИП-ЛОЖЕ сидели из кооп."Озеро".
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овертайм
1493019278
славная победа в славном матче славной команды! если бы в лч так судили то синит бы кубок год за годом брал, а так даже в ле андерлехт пройти не могут)
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hjvfybcn
1493023924
К сожалению, все будет как всегда, пошумят пошумят, и забудут. Уралу и его болельщикам удачи!
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Garrincha58
1493024423
кононов тренировать не может теперь в эксперты подался и мнения свои высказывает почему тогда Конифею не дали красную и сколько раз ему прощали когда он откровенно бил в лицо игроку в прошлом году
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GammiD
1493025725
Если по чесноку, надо на кдк, за этот ицедент (удар в голову локтем из подтишка) надо Дзюбе красную задним числом выписать, и диску хотя бы на пару матчей. Елси это с рук спустить он вообще совесть потеряет, и так же слова выскакивают: "Не помню что бы кого то так судили, особенно ЗЕНИТ". У него в голове Зенит особенный, и его особенно судить надо.
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stream15
1493030389
Хорошо, что мнение кононова уже давно никого не интересует.
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Диктор
1493034901
Да вы что,это ведь газпромовец? Как можно было его вообще наказывать? Зенит ведь честно провел эту игру,как же так?
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subbotaspartak
1493037303
Бздюба гнида ударил в спину, Не мужчина.
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x-x-x-x-x
1493037820
и я об этом говорил еще в тот день. прямая красная должна была быть Дзюбе.
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SPACE TRUCKIN
1493047074
дзюбик сначала толкнул в спину,потом боднул,сучёныш-помнил,что у Емельянова жёлтая и может быть такой расклад со второй жёлтой и удалением....
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