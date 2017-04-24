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    Кононов: «Стычку с Емельяновым начал Дзюба»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал стычку, в которой приняли участие полузащитник «Урала» Роман Емельянов и нападающий «Зенита» Артем Дзюба в матче 24-го тура российской Премьер-лиги. В результате этого столкновения оба футболиста получили по желтой карточке. Для Емельянова она стала второй в матче, он покинул поле.

    «Это начал Дзюба, а потом продолжили вдвоем. Тут или красная карточка Дзюбе, или никому ничего не давать. Это мое мнение», – сказал Кононов.

    Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Урал» закончился со счетом 2:0.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.04.2017 10:14
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN 24 апреля 2017, 18:17

      дзюбик сначала толкнул в спину,потом боднул,сучёныш-помнил,что у Емельянова жёлтая и может быть такой расклад со второй жёлтой и удалением....

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 апреля 2017, 15:43

      и я об этом говорил еще в тот день. прямая красная должна была быть Дзюбе.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 апреля 2017, 15:35

      Бздюба гнида ударил в спину,
      Не мужчина.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 апреля 2017, 14:55

      Да вы что,это ведь газпромовец? Как можно было его вообще наказывать? Зенит ведь честно провел эту игру,как же так?

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 24 апреля 2017, 13:42

      так это вся страна видела,только вот что то комментов по этому поводу от деревянного нет,наверное обоссался задрот

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 24 апреля 2017, 13:39

      Хорошо, что мнение кононова уже давно никого не интересует.

      -2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 24 апреля 2017, 12:50

      вспомнишь и Понедельника и Банишевского после этого клоуна

      0
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      Рейтинг: +728

      GammiD 24 апреля 2017, 12:22

      Если по чесноку, надо на кдк, за этот ицедент (удар в голову локтем из подтишка) надо Дзюбе красную задним числом выписать, и диску хотя бы на пару матчей. Елси это с рук спустить он вообще совесть потеряет, и так же слова выскакивают: "Не помню что бы кого то так судили, особенно ЗЕНИТ". У него в голове Зенит особенный, и его особенно судить надо.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 апреля 2017, 12:00

      кононов тренировать не может теперь в эксперты подался и мнения свои высказывает почему тогда Конифею не дали красную и сколько раз ему прощали когда он откровенно бил в лицо игроку в прошлом году

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 24 апреля 2017, 11:52

      К сожалению, все будет как всегда, пошумят пошумят, и забудут. Уралу и его болельщикам удачи!

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