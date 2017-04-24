Кононов: «Стычку с Емельяновым начал Дзюба»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал стычку, в которой приняли участие полузащитник «Урала» Роман Емельянов и нападающий «Зенита» Артем Дзюба в матче 24-го тура российской Премьер-лиги. В результате этого столкновения оба футболиста получили по желтой карточке. Для Емельянова она стала второй в матче, он покинул поле.

«Это начал Дзюба, а потом продолжили вдвоем. Тут или красная карточка Дзюбе, или никому ничего не давать. Это мое мнение», – сказал Кононов.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Урал» закончился со счетом 2:0.