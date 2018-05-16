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    В «Урале» не в курсе интереса «Спартака» к Емельянову

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику Романа Емельянова.

    Ранее сообщалось, что красно-белые ведут работу по трансферу 26-летнего футболиста.

    «В первый раз об этом слышу, никаких предложений по нему не поступало», – сказал Иванов.

    По информации СМИ, на хавбека также претендуют «Зенит» и ЦСКА, однако ни один из клубов не делал екатеринбургскому клубу официального предложения.

    Согласно порталу Transfermarkt, стоимость Емельянова составляет 4 миллиона евро.

    Источник: Sport24

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    16.05.2018 13:26
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 19:56

      Вот так работают наши СМИ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 18:38

      пресса сами выдумывают слухи про интерес к игроку а потом спрашивают об этом тренеров и функционеров которые удивляются откуда берется подобное)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 мая 2018, 14:48

      И зачесал репу Глушаков прочитав эти строки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 мая 2018, 14:17

      СМИ сами выдумывают про игрока, что он может куда-то перейти,
      а Бомбардир тут как тут и быстро эту информацию выдаёт, не
      проверяя её.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 16 мая 2018, 13:42

      Парень, может быть и распрекрасный, но откуда такой конский ценник на него и ему подобных?...
      Клозе, совсем недавно, на излёте карьеры стоил около 5 лимонов... Пусть в годах, но это игрок, у которого на бутсах намотано не меренное количество титулов и призов!..

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 мая 2018, 13:31

      купите итальянцу ЦЗ и ЛЗ - сил нет более, лицезреть шапито

      5
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