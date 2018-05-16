В «Урале» не в курсе интереса «Спартака» к Емельянову

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику Романа Емельянова.
Ранее сообщалось, что красно-белые ведут работу по трансферу 26-летнего футболиста.
«В первый раз об этом слышу, никаких предложений по нему не поступало», – сказал Иванов.
По информации СМИ, на хавбека также претендуют «Зенит» и ЦСКА, однако ни один из клубов не делал екатеринбургскому клубу официального предложения.
Согласно порталу Transfermarkt, стоимость Емельянова составляет 4 миллиона евро.
Источник: Sport24