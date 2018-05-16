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В «Урале» не в курсе интереса «Спартака» к Емельянову

16 мая 2018, 13:26
6

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику Романа Емельянова.

Ранее сообщалось, что красно-белые ведут работу по трансферу 26-летнего футболиста.

«В первый раз об этом слышу, никаких предложений по нему не поступало», – сказал Иванов.

По информации СМИ, на хавбека также претендуют «Зенит» и ЦСКА, однако ни один из клубов не делал екатеринбургскому клубу официального предложения.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость Емельянова составляет 4 миллиона евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Емельянов Роман Иванов Григорий
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1526466703
купите итальянцу ЦЗ и ЛЗ - сил нет более, лицезреть шапито
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insider_retro
1526467334
Парень, может быть и распрекрасный, но откуда такой конский ценник на него и ему подобных?... Клозе, совсем недавно, на излёте карьеры стоил около 5 лимонов... Пусть в годах, но это игрок, у которого на бутсах намотано не меренное количество титулов и призов!..
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vladimir-7
1526469446
СМИ сами выдумывают про игрока, что он может куда-то перейти, а Бомбардир тут как тут и быстро эту информацию выдаёт, не проверяя её.
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DOCTOR PENALTY
1526471334
И зачесал репу Глушаков прочитав эти строки...
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OfaZavr
1526485094
пресса сами выдумывают слухи про интерес к игроку а потом спрашивают об этом тренеров и функционеров которые удивляются откуда берется подобное)
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zigbert
1526489761
Вот так работают наши СМИ.
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