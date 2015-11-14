Емельянов: «Урал» сможет попасть в Лигу чемпионов, если будет стабильно выигрывать»

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов поделился мнением об успешном выступлении команды в этом сезоне, а также рассказал о будущих планах «шмелей».

– В начале сезона ожидали, что все будет складываться так успешно?

– У нас произошла смена тренера. И Виктор Гончаренко, и Вадим Скрипченко, которые с нами работали – очень хорошие специалисты. Изначально ставилась задача – попасть в десятку, но результат пошел, и захотелось забраться повыше. Сейчас мы уже не думаем о стыковых матчах, а смотрим только вперед, на верхнюю часть турнирной таблицы. Смотрим, какой отрыв от «Спартака», «Зенита». Он не очень большой. Если выиграем одну встречу – можем вплотную к ним подобраться. Поэтому во втором круге нужно стараться набрать побольше очков.

–​ Получается, что пока «Урал» перевыполняет план. Держите в голове зону еврокубков?

– О еврокубках никто в команде не говорит. У нас было собрание после завершения первого круга, на котором футболистам сказали, что во второй части сезона нужно все начинать заново, как будто у нас ноль очков. Не надо обращать внимание на соперников, будем играть только на победу.

–​ Ваш президент Григорий Иванов говорил, что мечтает о Лиге чемпионов. Когда-то «Урал» сможет достичь этой цели, как думаете?

– Да, я читал об этом. Скажу, что все возможно, если стабильно брать очки и выигрывать. Понятно, что забраться так высоко будет тяжело, потому что конкуренты очень сильные. Другое дело зона еврокубков. «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» – точно будут бороться за них. Возможно, «Динамо». Надеюсь, мы тоже сможем сказать свое – слово, если все удачно будет складываться. Но как таковой задачи попасть в еврозону у нас нет.