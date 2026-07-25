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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Волна
Роман Емельянов
Статистика
€ 50 тыс
Роман Емельянов - статистика
Волна
8 мая 1992 (34)
#92 | Полузащитник
189 см | 85 кг
Россия
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2026
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Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
2 : 0
25.07.2026
Волна
1' - 90'
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