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    Емельянов: «Слышал об интересе «Зенита», но решил остаться в «Урале»

    Полузащитник «Урала» Роман Емельянов рассказал об интересе со стороны «Зенита». 24-летний россиянин подчеркнул, что не жалеет о своем решении остаться в клубе из Екатеринбурга.

    – Правда, что у вас было предложение от «Зенита»?

    – Слышал об этом, но до конкретики дело не дошло. В этой ситуации мы с агентами решили, что лучше будет остаться в Екатеринбурге. И сейчас понимаю – правильно сделали.

    – Как вам Луческу как тренер?

    – Я прошел несколько сборов под его руководством, хотя провел с ним всего одну официальную игру в чемпионате Украины.

    – Не разочаровались, что в итоге остановили выбор на «Урале»?

    – Нет. Даже не думал, что у меня с командой в Екатеринбурге будет возможность завоевать трофей – я имею в виду Кубок России. Хотя должен признаться, что первый контракт с «Уралом» у меня был весьма символический – 30 тысяч рублей.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Емельянов провел 18 матчей, в которых записал на свой счет один гол.

    Источник: Sport Mediaset

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    03.05.2017 10:30
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 мая 2017, 22:46

      вот он теперь уровень Зенита который мечтал войти в десятку лучших команд Европы покупают моллов цаллагов новосельцев и тд и тп пол команды уровня ФНЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 3 мая 2017, 20:38

      да всё покупают а толку нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 мая 2017, 17:07

      Слышал, что одна баба сказала...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      killerman77 3 мая 2017, 13:41

      вот и оставайся в урале до конца карьеры - твой уровень

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 3 мая 2017, 11:02

      Лучше играть в Урале, чем в Зените лавку протирать.

      2
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      Рейтинг: +5879

      Павелий > maior-60 3 мая 2017, 13:16

      Можно запросто поинтересоваться у Рязанцева или у Новосельцева. Даже хвалёный Мак почти не играет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      а013аа > Павелий 3 мая 2017, 13:33

      100к предложат побежит сразу

      0
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