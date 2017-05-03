Емельянов: «Слышал об интересе «Зенита», но решил остаться в «Урале»

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов рассказал об интересе со стороны «Зенита». 24-летний россиянин подчеркнул, что не жалеет о своем решении остаться в клубе из Екатеринбурга.

– Правда, что у вас было предложение от «Зенита»?

– Слышал об этом, но до конкретики дело не дошло. В этой ситуации мы с агентами решили, что лучше будет остаться в Екатеринбурге. И сейчас понимаю – правильно сделали.

– Как вам Луческу как тренер?

– Я прошел несколько сборов под его руководством, хотя провел с ним всего одну официальную игру в чемпионате Украины.

– Не разочаровались, что в итоге остановили выбор на «Урале»?

– Нет. Даже не думал, что у меня с командой в Екатеринбурге будет возможность завоевать трофей – я имею в виду Кубок России. Хотя должен признаться, что первый контракт с «Уралом» у меня был весьма символический – 30 тысяч рублей.

В нынешнем сезоне чемпионата России Емельянов провел 18 матчей, в которых записал на свой счет один гол.