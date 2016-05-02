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Станислав Лебамба
Статистика
Станислав Лебамба - статистика
Завершил карьеру
21 апреля 1988 (38)
#27 | Защитник
174 см | 68 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Кубок ПФЛ 2009
Россия. Кубок 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
КАМАЗ
21
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
КАМАЗ
0 : 5
02.05.2016
Зенит-2
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Байкал
2 : 1
25.04.2016
КАМАЗ
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
КАМАЗ
0 : 0
18.04.2016
Факел
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
4 : 0
11.04.2016
КАМАЗ
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
КАМАЗ
1 : 1
07.04.2016
Армавир
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
КАМАЗ
0 : 0
03.04.2016
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Cибирь
0 : 0
27.03.2016
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
КАМАЗ
0 : 2
20.03.2016
Волга
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сокол
0 : 0
16.03.2016
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
КАМАЗ
0 : 2
12.03.2016
СКА-Хабаровск
1' - 90'
60'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Луч
2 : 1
29.11.2015
КАМАЗ
1' - 88'
Россия. ФНЛ, 23 тур
КАМАЗ
0 : 1
25.11.2015
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Енисей
2 : 0
21.11.2015
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Шинник
0 : 2
08.11.2015
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
КАМАЗ
0 : 1
01.11.2015
Томь
1' - 90'
79'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тосно
1 : 2
25.10.2015
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
КАМАЗ
0 : 1
19.10.2015
Арсенал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Зенит-2
1 : 2
15.10.2015
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
КАМАЗ
0 : 1
11.10.2015
Байкал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Факел
4 : 1
04.10.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
КАМАЗ
0 : 1
28.09.2015
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Армавир
0 : 0
20.09.2015
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
1 : 2
14.09.2015
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
КАМАЗ
1 : 2
07.09.2015
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волга
2 : 1
31.08.2015
КАМАЗ
1' - 90'
15'
Россия. ФНЛ, 8 тур
КАМАЗ
3 : 0
23.08.2015
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
4 : 0
17.08.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
КАМАЗ
0 : 1
10.08.2015
Луч
Был в запасе
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