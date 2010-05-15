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Дида
Статистика
Дида - статистика
Завершил карьеру
7 октября 1973 (52)
#1 | Вратарь
195 см | 89 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
23
-27
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
3 : 0
15.05.2010
Ювентус
1' - 87'
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
1 : 0
09.05.2010
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
1 : 0
01.05.2010
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
3 : 1
24.04.2010
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
2 : 1
18.04.2010
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
2 : 2
11.04.2010
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
2 : 3
03.04.2010
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1 : 1
28.03.2010
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1 : 0
24.03.2010
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1 : 1
21.03.2010
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
1 : 0
14.03.2010
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
0 : 0
06.03.2010
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
3 : 1
28.02.2010
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1 : 2
24.02.2010
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Бари
0 : 2
21.02.2010
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
3 : 2
12.02.2010
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
0 : 0
07.02.2010
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
2 : 0
24.01.2010
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
4 : 0
17.01.2010
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
0 : 3
10.01.2010
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
5 : 2
06.01.2010
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
0 : 2
13.12.2009
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3 : 0
05.12.2009
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
0 : 2
29.11.2009
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
4 : 3
22.11.2009
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1 : 2
08.11.2009
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2 : 0
31.10.2009
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 2
28.10.2009
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
1 : 2
25.10.2009
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2 : 1
18.10.2009
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1 : 1
04.10.2009
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Милан
0 : 0
27.09.2009
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
1 : 0
23.09.2009
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1 : 0
20.09.2009
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ливорно
0 : 0
12.09.2009
Милан
Был в запасе
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