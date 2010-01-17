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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сиена
Милан - Сиена: обзор матча 17 января 2010
Милан
17.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
4 : 0
Завершен
Сиена
10'
Роналдиньо (П)
30'
М. Боррьелло
73'
Роналдиньо
89'
Роналдиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сиена
ГОЛ! 4:0!
Роналдиньо
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
М. Боррьелло
ГОЛ! 3:0!
Роналдиньо
Пас отдал
Д. Бекхэм
Замена
Э. Калайо
️️️️
А. Росси
Замена
️️️️
К. Дель Гроссо
Замена
Д. Фавалли
️️️️
А. Неста
Желтая карточка
А. Рози
Замена
М. Янкуловски
️️️️
М. Фламини
ГОЛ! 2:0!
М. Боррьелло
Пас отдал
А. Пирло
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Роналдиньо
10'
Замена
Д. Пеголо
️️️️
М. Яяло
Красная карточка
Д. Курчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
21
Андреа Пирло
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
21
Андреа Росси
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
8
Симоне Вергассола
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
18
Мато Яяло
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
0
Филипе
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
4-3-2-1
1
Дида
7
Антонини
3
Силва
13
Неста
20
Абате
21
Пирло
20
Фламини
8
Гаттузо
49
Роналдиньо
32
Бекхэм
22
Боррьелло
4-4-2
23
Курчи
20
Рози
19
Терци
28
Брандау
36
Дель Гроссо
8
Вергассола
5
Кодря
8
Экдаль
21
Росси
18
Яяло
7
Маккароне
20
Фламини
18
Янкуловски
18
Янкуловски
20
Фламини
13
Неста
19
Фавалли
19
Фавалли
13
Неста
22
Боррьелло
9
Индзаги
9
Индзаги
22
Боррьелло
18
Яяло
25
Пеголо
25
Пеголо
18
Яяло
21
Росси
16
Калайо
16
Калайо
21
Росси
Остались в запасе
Милан
Сиена
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
0
Филипе
ПП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
0
Филипе
ПП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Милан - Сиена
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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