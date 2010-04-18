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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Милан
Сампдория - Милан: обзор матча 18 апреля 2010
Сампдория
18.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Милан
54'
А. Кассано (П)
90+2'
Д. Паццини
21'
М. Боррьелло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Милан
ГОЛ! 2:1!
Д. Паццини
Пас отдал
Д. Маннини
+2
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
А. Поли
Замена
Д. Маннини
️️️️
С. Губерти
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
М. Оддо
️️️️
А. Мансини
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кассано
Красная карточка
Д. Бонера
Желтая карточка
М. Боррьелло
Замена
Д. Дзамбротта
️️️️
М. Амброзини
Желтая карточка
М. Амброзини
ГОЛ! 0:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
А. Мансини
16'
Желтая карточка
И. Абате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Милан
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
АП
11
Алессандро Мансини
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Эмануэле Тестарди
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-4-2
30
Сторари
3
Циглер
13
Росси
17
Луккини
6
Дзаури
8
Губерти
17
Паломбо
15
Поли
77
Семиоли
99
Кассано
11
Паццини
4-2-3-1
1
Дида
20
Абате
3
Силва
23
Бонера
7
Антонини
8
Гаттузо
90
Амброзини
11
Мансини
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
22
Боррьелло
8
Губерти
70
Маннини
70
Маннини
8
Губерти
15
Поли
12
Тиссоне
12
Тиссоне
15
Поли
90
Амброзини
19
Дзамбротта
19
Дзамбротта
90
Амброзини
11
Мансини
30
Оддо
30
Оддо
11
Мансини
Остались в запасе
Сампдория
Милан
0
Маттео Гуардальбен
ВР
9
Эмануэле Тестарди
ЦФ
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
9
Эмануэле Тестарди
ЦФ
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Сампдория - Милан
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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