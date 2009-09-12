Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Милан
Ливорно - Милан: обзор матча 12 сентября 2009
Ливорно
12.09.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Милан
Замена
Д. Маркини
️️️️
Ф. Тавано
Замена
И. Абате
️️️️
М. Фламини
Замена
М. Бергвольд
️️️️
Д. Моро
Замена
А. Филиппини
️️️️
Моцарт
Замена
А. Пирло
️️️️
Роналдиньо
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Л. Мильонико
Желтая карточка
Н. Пульцетти
Желтая карточка
Т. Силва
Желтая карточка
Л. Витале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
24
Моцарт
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
87
Маркос Диниз
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
5
Давиде Маркини
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
15
Гастон Келлерино
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Милан
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
3-4-1-2
0
Де Лучия
13
Мильонико
2
Пертиконе
77
Раймонди
3
Витале
24
Моцарт
14
Моро
87
Кандрева
56
Пульцетти
10
Тавано
99
Лукарелли
4-3-1-2
30
Сторари
30
Оддо
3
Силва
13
Неста
18
Янкуловски
20
Фламини
10
Зеедорф
90
Амброзини
49
Роналдиньо
12
Пато
21
Хунтелаар
10
Тавано
5
Маркини
5
Маркини
10
Тавано
14
Моро
5
Бергвольд
5
Бергвольд
14
Моро
24
Моцарт
4
Филиппини
4
Филиппини
24
Моцарт
20
Фламини
20
Абате
20
Абате
20
Фламини
49
Роналдиньо
21
Пирло
21
Пирло
49
Роналдиньо
21
Хунтелаар
9
Индзаги
9
Индзаги
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Ливорно
Милан
15
Гастон Келлерино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
87
Маркос Диниз
ЦЗ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
15
Гастон Келлерино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
87
Маркос Диниз
ЦЗ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Остались в запасе
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Ливорно - Милан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
Новости команд
Все
Ливорно
Милан
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» без нервов победил «Интер» в дерби (3:1)
1 ноября
1
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»
2018.06.25 12:12
1
«Реал» интересуется 19-летним форвардом «Ливорно»
2016.08.12 09:58
1
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» без нервов победил «Интер» в дерби (3:1)
1 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+