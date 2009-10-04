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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Милан
Аталанта - Милан: обзор матча 04 октября 2009
Аталанта
04.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Милан
21'
С. Тирибокки
0'
Роналдиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Милан
Желтая карточка
С. Падоин
Желтая карточка
Роналдиньо
Замена
М. Амброзини
️️️️
Д. Гаттузо
Желтая карточка
А. Неста
Желтая карточка
Г. Гарич
Замена
Ф. Касерта
️️️️
К. Дони
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Д. Гаттузо
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
С. Тирибокки
Замена
Роналдиньо
️️️️
М. Фламини
Желтая карточка
М. Пеллегрино
Желтая карточка
Т. Манфредини
Вторая желтая
И. Радованович
Желтая карточка
И. Радованович
ГОЛ! 1:1!
С. Тирибокки
0'
ГОЛ! 0:1!
Роналдиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
27
Кристиано Дони
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Милан
30
Марко Сторари
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
12
Пато
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Никола Мадонна
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Милан
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-1-2-2
47
Консильи
6
Беллини
17
Манфредини
3
Пеллегрино
13
Гарич
16
Радованович
19
Падоин
17
Гуаренте
90
Тирибокки
27
Дони
4-4-2
30
Сторари
20
Абате
19
Фавалли
13
Неста
19
Дзамбротта
10
Зеедорф
21
Пирло
8
Гаттузо
20
Фламини
21
Хунтелаар
12
Пато
13
Пелузо
13
Пелузо
27
Дони
26
Касерта
26
Касерта
27
Дони
90
Тирибокки
9
Чераволо
9
Чераволо
90
Тирибокки
8
Гаттузо
90
Амброзини
90
Амброзини
8
Гаттузо
20
Фламини
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
20
Фламини
21
Хунтелаар
9
Индзаги
9
Индзаги
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Аталанта
Милан
2
Никола Мадонна
ЦЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
2
Никола Мадонна
ЦЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Аталанта - Милан
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Атлети Адзурри
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