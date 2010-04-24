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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Милан
Палермо - Милан: обзор матча 24 апреля 2010
Палермо
24.04.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 1
Завершен
Милан
9'
Ч. Бово
18'
А. Эрнандес
70'
Ф. Микколи
56'
К. Зеедорф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Милан
Замена
М. Блази
️️️️
Ф. Ливерани
Замена
А. Мансини
️️️️
К. Зеедорф
Желтая карточка
Д. Гаттузо
Замена
А. Де Вито
️️️️
М. Янкуловски
ГОЛ! 3:1!
Ф. Микколи
Пас отдал
Ф. Ливерани
Желтая карточка
К. Хунтелаар
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Д. Мильяччо
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Д. Дзамбротта
Замена
Э. Кавани
️️️️
А. Эрнандес
ГОЛ! 2:1!
К. Зеедорф
Пас отдал
Роналдиньо
ГОЛ! 2:0!
А. Эрнандес
18'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Бово
Пас отдал
Х. Пасторе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
83
Чезаре Бово
ЛЗ
21
Фабио Ливерани
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
42
Федерико Бальдзаретти
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Милан
1
Дида
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ЦЗ
7
Лука Антонини
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЛП
18
Марек Янкуловски
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ПП
49
Роналдиньо
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
56
Андреа Де Вито
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
3
Родни Страссер
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-3-1-2
46
Сиригу
83
Бово
21
Ливерани
24
Кьер
42
Бальдзаретти
6
Кассани
23
Ночерино
8
Мильяччо
15
Пасторе
11
Эрнандес
10
Микколи
4-4-2
1
Дида
19
Дзамбротта
30
Оддо
7
Антонини
3
Силва
10
Зеедорф
18
Янкуловски
8
Гаттузо
21
Пирло
21
Хунтелаар
49
Роналдиньо
8
Мильяччо
16
Бертоло
16
Бертоло
8
Мильяччо
21
Ливерани
26
Блази
26
Блази
21
Ливерани
11
Эрнандес
10
Кавани
10
Кавани
11
Эрнандес
18
Янкуловски
56
Де Вито
56
Де Вито
18
Янкуловски
10
Зеедорф
11
Мансини
11
Мансини
10
Зеедорф
19
Дзамбротта
9
Индзаги
9
Индзаги
19
Дзамбротта
Остались в запасе
Палермо
Милан
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
19
Игор Будан
ЦФ
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Палермо - Милан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая); "Россия 2" 22:40 (прямая)
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