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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Милан
Парма - Милан: обзор матча 24 марта 2010
Парма
24.03.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Милан
88'
В. Божинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Милан
+1
Красная карточка
А. Пирло
ГОЛ! 1:0!
В. Божинов
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
Л. Антонелли
️️️️
Л. Хименес
Желтая карточка
С. Морроне
Желтая карточка
Роналдиньо
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
В. Божинов
️️️️
Э. Креспо
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
М. Боррьелло
Замена
И. Абате
️️️️
Д. Дзамбротта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ЦЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЛП
4
Стефано Морроне
(К)
ОП
84
Луис Хименес
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
20
Матье Фламини
ЛП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ОП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
49
Роналдиньо
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Парма
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Милан
1
Дида
ВР
20
Иньяцио Абате
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
90
Массимо Амброзини
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-1-3-2
83
Миранте
6
Лукарелли
24
Пачи
5
Дзаккардо
27
Дзенони
4
Морроне
14
Галлоппа
84
Хименес
80
Валиани
14
Биабиани
9
Креспо
4-1-3-2
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
19
Фавалли
3
Силва
7
Антонини
8
Гаттузо
10
Зеедорф
21
Пирло
20
Фламини
49
Роналдиньо
22
Боррьелло
84
Хименес
13
Антонелли
13
Антонелли
84
Хименес
9
Креспо
86
Божинов
86
Божинов
9
Креспо
19
Дзамбротта
20
Абате
20
Абате
19
Дзамбротта
8
Гаттузо
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
8
Гаттузо
22
Боррьелло
9
Индзаги
9
Индзаги
22
Боррьелло
Остались в запасе
Парма
Милан
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
1
Дида
ВР
11
Алессандро Мансини
ЛП
90
Массимо Амброзини
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
Остались в запасе
1
Дида
ВР
11
Алессандро Мансини
ЛП
90
Массимо Амброзини
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Парма - Милан
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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