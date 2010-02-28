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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Аталанта
Милан - Аталанта: обзор матча 28 февраля 2010
Милан
28.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 1
Завершен
Аталанта
30'
Пато
41'
Пато
61'
М. Боррьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Аталанта
Желтая карточка
Д. Гаттузо
Замена
И. Абате
️️️️
Пато
Замена
Э. Чевантон
️️️️
С. Тирибокки
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
М. Боррьелло
Желтая карточка
П. Бьянко
Замена
С. Вольпи
️️️️
Д. Де Ашентис
Замена
Д. Гаттузо
️️️️
М. Амброзини
Желтая карточка
Т. Манфредини
ГОЛ! 3:0!
М. Боррьелло
Пенальти не реализован!
Роналдиньо
Желтая карточка
С. Падоин
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
А. Феррейра-Пинто
ГОЛ! 2:0!
Пато
ГОЛ! 1:0!
Пато
Желтая карточка
А. Пирло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
0
Диего Де Ашентис
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
27
Кристиано Дони
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Милан
1
Дида
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
0
Серджо Вольпи
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
18
Янкуловски
13
Неста
3
Силва
23
Бонера
90
Амброзини
21
Пирло
32
Бекхэм
49
Роналдиньо
12
Пато
22
Боррьелло
4-3-2
47
Консильи
13
Гарич
17
Манфредини
20
Бьянко
6
Беллини
33
Феррейра-Пинто
19
Падоин
0
Де Ашентис
90
Тирибокки
27
Дони
12
Пато
20
Абате
20
Абате
12
Пато
90
Амброзини
8
Гаттузо
8
Гаттузо
90
Амброзини
22
Боррьелло
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
22
Боррьелло
0
Де Ашентис
0
Вольпи
0
Вольпи
0
Де Ашентис
33
Феррейра-Пинто
9
Чераволо
9
Чераволо
33
Феррейра-Пинто
90
Тирибокки
23
Чевантон
23
Чевантон
90
Тирибокки
Остались в запасе
Милан
Аталанта
1
Дида
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
40
Фердинандо Коппола
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Остались в запасе
1
Дида
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Статистика матча Милан - Аталанта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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