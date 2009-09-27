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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Бари
Милан - Бари: обзор матча 27 сентября 2009
Милан
27.09.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 0
Завершен
Бари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Бари
+3
Желтая карточка
А. Ланджелла
Замена
А. Ланджелла
️️️️
П. Баррето
Замена
М. Оддо
️️️️
Роналдиньо
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Э. Ривас
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Пато
️️️️
К. Зеедорф
Желтая карточка
М. Амброзини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
30
Марко Сторари
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
АП
49
Роналдиньо
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Бари
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ПЗ
27
Эдгар Альварес
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эмануэль Ривас
ПП
20
Виталий Кутузов
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Милан
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
12
Пато
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
4
Серхио Альмирон
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Сторари
19
Дзамбротта
13
Каладзе
13
Неста
20
Абате
21
Пирло
8
Гаттузо
90
Амброзини
10
Зеедорф
21
Хунтелаар
49
Роналдиньо
4-4-2
5
Масиелло
13
Раноккия
19
Бонуччи
32
Масиелло
27
Ривас
5
Донати
14
Гацци
27
Альварес
10
Баррето
20
Кутузов
49
Роналдиньо
30
Оддо
30
Оддо
49
Роналдиньо
10
Зеедорф
12
Пато
12
Пато
10
Зеедорф
21
Хунтелаар
9
Индзаги
9
Индзаги
21
Хунтелаар
10
Баррето
23
Ланджелла
23
Ланджелла
10
Баррето
27
Ривас
69
Меджиорини
69
Меджиорини
27
Ривас
Остались в запасе
Милан
Бари
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Милан - Бари
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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