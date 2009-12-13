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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Палермо
Милан - Палермо: обзор матча 13 декабря 2009
Милан
13.12.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 2
Завершен
Палермо
50'
Ф. Микколи
62'
М. Брешиано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Палермо
Замена
Д. Гоян
️️️️
Э. Кавани
Желтая карточка
Ф. Ливерани
Замена
М. Фламини
️️️️
М. Амброзини
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
К. Зеедорф
Замена
И. Будан
️️️️
Ф. Микколи
ГОЛ! 0:2!
М. Брешиано
Пас отдал
Х. Пасторе
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Ф. Симплисиу
Замена
Пато
️️️️
И. Абате
ГОЛ! 0:1!
Ф. Микколи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
49
Роналдиньо
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
АП
20
Иньяцио Абате
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
21
Фабио Ливерани
(К)
ОП
6
Фабиу Симплисиу
АП
23
Антонио Ночерино
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Милан
30
Марко Сторари
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Палермо
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-4-1-1
1
Дида
7
Антонини
19
Фавалли
13
Неста
19
Дзамбротта
90
Амброзини
21
Пирло
49
Роналдиньо
20
Абате
10
Зеедорф
22
Боррьелло
4-1-2-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
83
Бово
24
Кьер
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
23
Ночерино
23
Брешиано
6
Симплисиу
10
Микколи
10
Кавани
90
Амброзини
20
Фламини
20
Фламини
90
Амброзини
10
Зеедорф
9
Индзаги
9
Индзаги
10
Зеедорф
20
Абате
12
Пато
12
Пато
20
Абате
10
Кавани
30
Гоян
30
Гоян
10
Кавани
6
Симплисиу
15
Пасторе
15
Пасторе
6
Симплисиу
10
Микколи
19
Будан
19
Будан
10
Микколи
Остались в запасе
Милан
Палермо
30
Марко Сторари
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
34
Рубиньо
ВР
29
Кристиан Мелинте
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
29
Кристиан Мелинте
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Милан - Палермо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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