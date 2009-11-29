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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Милан
Катания - Милан: обзор матча 29 ноября 2009
Катания
29.11.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 2
Завершен
Милан
90+3'
К. Хунтелаар
90+4'
К. Хунтелаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Милан
+4
ГОЛ! 0:2!
К. Хунтелаар
+3
ГОЛ! 0:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ф. Индзаги
Замена
А. Потенца
️️️️
Д. Маскара
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
М. Фламини
Замена
А. Риккьюти
️️️️
Т. Моримото
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
М. Боррьелло
Замена
Л. Антонини
️️️️
Д. Дзамбротта
Замена
М. Иско
️️️️
К. Льяма
Желтая карточка
Н. Сполли
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
М. Бьяджианти
Желтая карточка
Т. Моримото
13'
Желтая карточка
М. Фламини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
5
Эзекель Карбони
ЦП
15
Такаюки Моримото
АП
27
Марко Бьяджианти
ПП
25
Джузеппе Маскара
(К)
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Милан
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЛП
49
Роналдиньо
ЛВ
22
Марко Боррьелло
АП
20
Матье Фламини
ПП
12
Пато
ПВ
10
Кларенс Зеедорф
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
4-3-1-2
21
Андухар
55
Беллуски
2
Сполли
26
Сильвестре
22
Альварес
19
Льяма
5
Карбони
27
Бьяджианти
15
Моримото
55
Мартинес
25
Маскара
4-2-3-1
1
Дида
20
Абате
13
Неста
3
Силва
19
Дзамбротта
20
Фламини
90
Амброзини
12
Пато
22
Боррьелло
49
Роналдиньо
10
Зеедорф
25
Маскара
2
Потенца
2
Потенца
25
Маскара
19
Льяма
22
Иско
22
Иско
19
Льяма
15
Моримото
24
Риккьюти
24
Риккьюти
15
Моримото
19
Дзамбротта
7
Антонини
7
Антонини
19
Дзамбротта
20
Фламини
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
20
Фламини
22
Боррьелло
9
Индзаги
9
Индзаги
22
Боррьелло
Остались в запасе
Катания
Милан
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
30
Марко Сторари
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Катания - Милан
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Анджело Массимино
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая)
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