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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Милан
Бари - Милан: обзор матча 21 февраля 2010
Бари
21.02.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
Милан
43'
М. Боррьелло
69'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Милан
Пенальти не реализован!
П. Баррето
Замена
Д. Бекхэм
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
М. Боррьелло
ГОЛ! 0:2!
Пато
Замена
М. Янкуловски
️️️️
Д. Бонера
Замена
С. Альмирон
️️️️
Э. Ривас
ГОЛ! 0:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
Роналдиньо
Замена
Ф. Сфорцини
️️️️
Р. Меджиорини
Желтая карточка
Д. Бонера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
(К)
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Даниэле Бонера
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
49
Роналдиньо
ЛФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
12
Пато
РФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
4
Серхио Альмирон
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Милан
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
32
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
32
Масиелло
19
Бонуччи
5
Масиелло
14
Бельмонте
27
Ривас
5
Донати
14
Гацци
27
Альварес
69
Меджиорини
10
Баррето
4-1-2-3
32
Аббьяти
20
Абате
13
Неста
3
Силва
23
Бонера
21
Пирло
90
Амброзини
8
Гаттузо
12
Пато
22
Боррьелло
49
Роналдиньо
27
Ривас
4
Альмирон
4
Альмирон
27
Ривас
69
Меджиорини
32
Сфорцини
32
Сфорцини
69
Меджиорини
23
Бонера
18
Янкуловски
18
Янкуловски
23
Бонера
8
Гаттузо
32
Бекхэм
32
Бекхэм
8
Гаттузо
22
Боррьелло
9
Индзаги
9
Индзаги
22
Боррьелло
Остались в запасе
Бари
Милан
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
1
Дида
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
Остались в запасе
1
Дида
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Бари - Милан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Сан Никола
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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