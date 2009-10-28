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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 28 октября 2009
Наполи
28.10.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 2
Завершен
Милан
90'
Л. Чигарини
90+3'
Х. Денис
3'
Ф. Индзаги
6'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Милан
ГОЛ! 2:2!
Х. Денис
Пас отдал
К. Маджо
+3
ГОЛ! 1:2!
Л. Чигарини
Вторая желтая
И. Абате
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
Д. Грава
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Ф. Индзаги
Замена
Х. Денис
️️️️
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Л. Ринаудо
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Замена
Л. Чигарини
️️️️
М. Пациенца
Замена
М. Фламини
️️️️
Роналдиньо
Желтая карточка
А. Пирло
13'
Желтая карточка
И. Абате
Замена
К. Каладзе
️️️️
А. Неста
ГОЛ! 0:2!
Пато
Пас отдал
Ф. Индзаги
ГОЛ! 0:1!
Ф. Индзаги
Пас отдал
К. Зеедорф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ОП
24
Микеле Пациенца
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Милан
1
Дида
ВР
20
Иньяцио Абате
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛФ
10
Кларенс Зеедорф
ЦФ
21
Андреа Пирло
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦФ
12
Пато
РФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Де Санктис
6
Ароника
33
Ринаудо
14
Кампаньяро
2
Грава
5
Гаргано
24
Пациенца
17
Гамшик
11
Маджо
22
Лавесси
27
Квальярелла
4-5
1
Дида
19
Дзамбротта
13
Неста
3
Силва
20
Абате
12
Пато
90
Амброзини
9
Индзаги
21
Пирло
49
Роналдиньо
24
Пациенца
8
Чигарини
8
Чигарини
24
Пациенца
27
Квальярелла
19
Денис
19
Денис
27
Квальярелла
13
Неста
13
Каладзе
13
Каладзе
13
Неста
49
Роналдиньо
20
Фламини
20
Фламини
49
Роналдиньо
9
Индзаги
22
Боррьелло
22
Боррьелло
9
Индзаги
Остались в запасе
Наполи
Милан
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
30
Флавио Рома
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Наполи - Милан
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая); "Спорт" 23:10 (в записи)
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