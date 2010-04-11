Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Катания
Милан - Катания: обзор матча 11 апреля 2010
Милан
11.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 2
Завершен
Катания
48'
М. Боррьелло
80'
М. Боррьелло
12'
М. Лопес
43'
А. Риккьюти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Катания
Желтая карточка
М. Боррьелло
Желтая карточка
П. Альварес
Замена
А. Потенца
️️️️
М. Иско
ГОЛ! 2:2!
М. Боррьелло
Пас отдал
И. Абате
Замена
А. Мансини
️️️️
К. Зеедорф
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
А. Риккьюти
Желтая карточка
А. Пирло
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Фавалли
Замена
П. Ледесма
️️️️
Э. Карбони
Желтая карточка
Э. Карбони
ГОЛ! 1:2!
М. Боррьелло
Пас отдал
К. Зеедорф
Желтая карточка
Д. Маскара
Желтая карточка
М. Амброзини
ГОЛ! 0:2!
А. Риккьюти
Пас отдал
М. Лопес
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Лопес
Пас отдал
А. Риккьюти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
(К)
ОП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
49
Роналдиньо
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
5
Эзекель Карбони
ОП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
25
Джузеппе Маскара
(К)
ЛФ
11
Макси Лопес
ЦФ
22
Мариано Иско
РФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дида
7
Антонини
3
Силва
19
Фавалли
20
Абате
90
Амброзини
21
Пирло
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
22
Боррьелло
21
Хунтелаар
4-1-2-3
21
Андухар
22
Альварес
2
Сполли
88
Терлицци
33
Капуано
5
Карбони
27
Бьяджианти
24
Риккьюти
22
Иско
11
Лопес
25
Маскара
10
Зеедорф
11
Мансини
11
Мансини
10
Зеедорф
19
Фавалли
20
Фламини
20
Фламини
19
Фавалли
21
Хунтелаар
9
Индзаги
9
Индзаги
21
Хунтелаар
22
Иско
2
Потенца
2
Потенца
22
Иско
5
Карбони
17
Ледесма
17
Ледесма
5
Карбони
24
Риккьюти
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
24
Риккьюти
Остались в запасе
Милан
Катания
30
Флавио Рома
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Милан - Катания
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 16:55 (прямая)
Новости команд
Все
Милан
Катания
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» без нервов победил «Интер» в дерби (3:1)
1 ноября
1
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» без нервов победил «Интер» в дерби (3:1)
1 ноября
1
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+