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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 23 сентября 2009
Удинезе
23.09.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Милан
22'
А. Ди Натале
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Милан
Желтая карточка
К. Зеедорф
Вторая желтая
М. Фламини
Замена
П. Саммарко
️️️️
Ф. Лоди
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Пепе
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Ф. Индзаги
Желтая карточка
А. Кода
Замена
И. Абате
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
Роналдиньо
️️️️
Пато
Желтая карточка
А. Неста
Желтая карточка
А. Ди Натале
Замена
️️️️
М. Исла
Травма
М. Исла
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
С. Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
3
Симоне Пепе
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Милан
30
Марко Сторари
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЛП
21
Андреа Пирло
(К)
ОП
10
Кларенс Зеедорф
АП
20
Матье Фламини
ПП
12
Пато
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Милан
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
3
Лукович
6
Домицци
35
Кода
22
Исла
10
Лоди
88
Инлер
10
Д'Агостино
3
Пепе
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
4-1-2-1-2
30
Сторари
30
Оддо
13
Каладзе
13
Неста
19
Дзамбротта
21
Пирло
20
Фламини
8
Гаттузо
10
Зеедорф
9
Индзаги
12
Пато
10
Лоди
23
Саммарко
23
Саммарко
10
Лоди
3
Пепе
4
Санчес
4
Санчес
3
Пепе
8
Гаттузо
20
Абате
20
Абате
8
Гаттузо
12
Пато
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
12
Пато
9
Индзаги
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
9
Индзаги
Остались в запасе
Удинезе
Милан
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Остались в запасе
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Удинезе - Милан
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая)
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