Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фитц Холл - статистика

Завершил карьеру
20 декабря 1980 (45), Лондон
#17 | Защитник
193 см | 82 кг
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
06.05.2012
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкберн
3 : 2
11.02.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
04.02.2012
Вулверхэмптон
65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Астон Вилла
2 : 2
01.02.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
21.01.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ньюкасл
1 : 0
15.01.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Суонси
1 : 1
27.12.2011
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
21.12.2011
Сандерленд
80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Норвич Сити
2 : 1
26.11.2011
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Тоттенхэм
3 : 1
30.10.2011
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 10'
9'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
23.10.2011
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
15.10.2011
Блэкберн
1' - 90'
23'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Фулхэм
6 : 0
02.10.2011
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
61'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
25.09.2011
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
17.09.2011
Куинз Парк Рейнджерс
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
12.09.2011
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Уиган Атлетик
2 : 0
27.08.2011
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 61'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Эвертон
0 : 1
20.08.2011
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
39'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
13.08.2011
Болтон
1' - 90'
Главные новости
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
4
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
7
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
4
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
4
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
7
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
3
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+