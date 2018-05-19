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Адриан Гонсалес
Статистика
Адриан Гонсалес - статистика
Завершил карьеру
25 мая 1988 (38), Мадрид
#8 | Полузащитник
184 см | 76 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
27
3
0
9
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
0 : 1
19.05.2018
Хетафе
1' - 90'
54, 73'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
4 : 1
13.05.2018
Малага
1' - 90'
39'
Испания. Примера, 36 тур
Малага
0 : 3
06.05.2018
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
2 : 1
30.04.2018
Малага
1' - 90'
10'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
2 : 0
22.04.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
11'
68'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
1 : 0
19.04.2018
Малага
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 32 тур
Малага
1 : 2
15.04.2018
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
3 : 2
06.04.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Малага
1 : 0
01.04.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
2 : 1
25.02.2018
Малага
1' - 36'
Испания. Примера, 24 тур
Малага
1 : 2
17.02.2018
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
0 : 1
10.02.2018
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.02.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
0 : 0
27.01.2018
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
1 : 1
22.01.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 0
12.01.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Малага
0 : 2
18.12.2017
Бетис
1' - 61'
61'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
10.12.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Малага
0 : 0
01.12.2017
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал
3 : 2
25.11.2017
Малага
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 12 тур
Малага
3 : 2
19.11.2017
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
2 : 0
05.11.2017
Малага
1' - 90'
60'
Испания. Примера, 10 тур
Малага
2 : 1
29.10.2017
Сельта
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 9 тур
Барселона
2 : 0
21.10.2017
Малага
1' - 90'
39'
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0 : 2
15.10.2017
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
2 : 0
30.09.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
3 : 3
23.09.2017
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
5 : 0
19.09.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
1 : 0
16.09.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
1 : 3
11.09.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
23'
Испания. Примера, 2 тур
Жирона
1 : 0
26.08.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
0 : 1
21.08.2017
Эйбар
1' - 90'
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