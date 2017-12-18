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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Бетис
Малага - Бетис: обзор матча 18 декабря 2017
Малага
18.12.2017, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 2
Завершен
Бетис
24'
С. Леон
50'
В. Камараса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Бетис
Желтая карточка
Х. Онтиверос
90'
+3
84'
Желтая карточка
Хоакин
71'
Желтая карточка
А. Барраган
Красная карточка
А. Гонсалес
61'
50'
ГОЛ! 0:2!
В. Камараса
Пас отдал
А. Барраган
Желтая карточка
Р. Росалес
42'
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Леон
Пас отдал
Хоакин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
36
Ресио
ЦП
20
Кеко
ЦП
17
Борха
ЦФ
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Малага
1
Андрес Прието
ВР
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
10
Хуанпи
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
4-4-1-1
13
Роберто
16
Гонсалес
23
Эрнандес
16
Росалес
44
Байссе
5
Кастро
36
Ресио
20
Кеко
8
Гонсалес
7
Пеньяранда
17
Борха
3-2-2-2-1
1
Адан
2
Манди
3
Феддаль
22
Дурмиси
19
Барраган
5
Амат
6
Камараса
8
Руис
17
Хоакин
37
Тельо
11
Леон
Остались в запасе
Малага
Бетис
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
10
Хуанпи
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
10
Хуанпи
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Малага - Бетис
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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