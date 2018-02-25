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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Малага
Атлетик - Малага: обзор матча 25 февраля 2018
Атлетик
25.02.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Малага
17'
М. Сусаета
44'
М. Сан Хосе
13'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Малага
84'
Вторая желтая
Ю. Эн-Несири
Замена
И. Уильямс
️️️️
Б. Эчебаррия
83'
82'
Замена
А. Буэно
️️️️
М. Торрес
Замена
Э. Саборит
️️️️
И. Леке
75'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
И. Кордоба
66'
65'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
О. де Маркос
63'
Желтая карточка
И. Леке
60'
58'
Замена
Д. Ролан
️️️️
М. Лестьенн
ГОЛ! 2:1!
М. Сан Хосе
Пас отдал
Б. Эчебаррия
44'
36'
Замена
М. Ласен
️️️️
А. Гонсалес
24'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
ГОЛ! 1:1!
М. Сусаета
Пас отдал
О. де Маркос
17'
Желтая карточка
И. Мартинес
15'
13'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
М. Лестьенн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Малага
13
Роберто
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Малага
1
Андрес Прието
ВР
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Саму
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Кепа
26
Мартинес
12
Сан Хосе
5
Альварес
18
де Маркос
15
Леке
7
Эчебаррия
14
Сусаета
14
Кордоба
20
Адурис
14
Гарсия
4-3-3
13
Роберто
16
Гонсалес
23
Эрнандес
16
Росалес
23
Торрес
16
Итурра
8
Гонсалес
5
Кастро
17
Лестьенн
21
Эн-Несири
12
Идейе
15
Леке
4
Саборит
4
Саборит
15
Леке
14
Кордоба
8
Итурраспе
8
Итурраспе
14
Кордоба
7
Эчебаррия
9
Уильямс
9
Уильямс
7
Эчебаррия
8
Гонсалес
25
Ласен
25
Ласен
8
Гонсалес
17
Лестьенн
4
Ролан
4
Ролан
17
Лестьенн
23
Торрес
19
Буэно
19
Буэно
23
Торрес
Остались в запасе
Атлетик
Малага
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Андрес Прието
ВР
14
Саму
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
14
Саму
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Атлетик - Малага
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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