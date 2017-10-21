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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Малага
Барселона - Малага: обзор матча 21 октября 2017
Барселона
21.10.2017, суббота, 21:45
Испания. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Малага
2'
Ж. Деулофеу
56'
А. Иньеста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Малага
82'
Желтая карточка
Э. Чеккини
Желтая карточка
С. Умтити
74'
ГОЛ! 2:0!
А. Иньеста
Пас отдал
Л. Месси
56'
39'
Желтая карточка
А. Гонсалес
26'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
21'
Желтая карточка
Р. Росалес
ГОЛ! 1:0!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Л. Динь
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Малага
1
Андрес Прието
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
20
Кеко
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Малага
1
Дженк Генен
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
3-4-1-2
1
тер Стеген
12
Динь
14
Маскерано
14
Умтити
6
Роберто
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Месси
9
Суарес
10
Деулофеу
3-4-1-1
1
Прието
44
Байссе
23
Эрнандес
16
Росалес
27
Хуанкар
20
Кеко
5
Кастро
8
Гонсалес
7
Пеньяранда
4
Ролан
Остались в запасе
Барселона
Малага
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
1
Дженк Генен
ВР
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
1
Дженк Генен
ВР
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Барселона - Малага
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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