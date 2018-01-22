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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Малага
Эйбар - Малага: обзор матча 22 января 2018
Эйбар
22.01.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Малага
76'
Кике
16'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Малага
90'
+2
Вторая желтая
З. Кузманович
90'
+1
Желтая карточка
З. Кузманович
Желтая карточка
Ф. Орельяна
89'
ГОЛ! 1:1!
Кике
Пас отдал
Бебе
76'
44'
Желтая карточка
Ф. Рикка
16'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эн-Несири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Малага
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
20
Кеко
ЦП
36
Ресио
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Малага
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-2-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
23
Арбилья
2
Капа
14
Дани Гарсия
19
Хордан
14
Инуи
14
Альехо
19
Шарлес
19
Кике
3-5-1
13
Роберто
16
Росалес
23
Эрнандес
16
Рикка
5
Кастро
16
Итурра
20
Кеко
36
Ресио
8
Гонсалес
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Эйбар
Малага
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Эйбар - Малага
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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