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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Малага
Валенсия - Малага: обзор матча 19 сентября 2017
Валенсия
19.09.2017, вторник, 21:00
Испания. Примера, 5 тур
5 : 0
Завершен
Малага
17'
С. Мина
55'
С. Дзадза
60'
С. Дзадза
63'
С. Дзадза
86'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Малага
ГОЛ! 5:0!
Родриго
86'
83'
Желтая карточка
Ф. Рикка
ГОЛ! 4:0!
С. Дзадза
63'
ГОЛ! 3:0!
С. Дзадза
Пас отдал
М. Монтойя
60'
ГОЛ! 2:0!
С. Дзадза
Пас отдал
К. Солер
55'
ГОЛ! 1:0!
С. Мина
Пас отдал
К. Солер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Малага
13
Роберто
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
24
Джони
ЛВ
36
Ресио
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Родриго
ЦФ
Малага
1
Андрес Прието
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
3
Латорре
3
Паулиста
24
Мурильо
33
Монтойя
10
Парехо
19
Кондогбиа
18
Солер
11
Гедеш
77
Мина
11
Дзадза
4-2-1-1
13
Роберто
23
Сифуэнтес
16
Гонсалес
23
Эрнандес
16
Рикка
36
Ресио
8
Кузманович
24
Джони
4
Ролан
Остались в запасе
Валенсия
Малага
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Валенсия - Малага
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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