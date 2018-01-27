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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Жирона
Малага - Жирона: обзор матча 27 января 2018
Малага
27.01.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
0 : 0
Завершен
Жирона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Жирона
Вторая желтая
Г. Кастро
78'
Желтая карточка
Г. Кастро
67'
34'
Желтая карточка
Х. Рамальо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
36
Ресио
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
17
Борха
ЦФ
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Малага
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
10
Хуанпи
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
3-5-1
13
Роберто
16
Росалес
16
Рикка
23
Эрнандес
36
Ресио
20
Кеко
8
Гонсалес
5
Кастро
16
Итурра
17
Борха
3-3-1-2-1
37
Буну
5
Муниеса
20
Эспиноcа
22
Рамальо
24
Маффео
8
Понс
22
Мохика
6
Гранель
10
Порту
10
Гарсия
7
Стуани
Остались в запасе
Малага
Жирона
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
10
Хуанпи
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
10
Хуанпи
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Малага - Жирона
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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