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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Валенсия
Малага - Валенсия: обзор матча 17 февраля 2018
Малага
17.02.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 24 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
27'
Б. Идейе
80'
Ф. Коклен
85'
Д. Парехо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Валенсия
85'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Парехо
80'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коклен
Пас отдал
Д. Парехо
78'
Желтая карточка
К. Солер
Желтая карточка
Г. Кастро
75'
75'
Желтая карточка
Д. Парехо
70'
Желтая карточка
Ф. Коклен
Желтая карточка
М. Итурра
62'
33'
Желтая карточка
Д. Мурильо
ГОЛ! 1:0!
Б. Идейе
Пас отдал
Ресио
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
36
Ресио
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Малага
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
3-3-3
13
Роберто
16
Гонсалес
16
Росалес
23
Эрнандес
5
Кастро
36
Ресио
16
Итурра
21
Эн-Несири
17
Лестьенн
12
Идейе
4-1-2-1-2
33
Нето
21
Рубен Везо
3
Паулиста
24
Мурильо
14
Гайя
13
Коклен
18
Солер
10
Парехо
11
Гедеш
10
Вьетто
77
Мина
Остались в запасе
Малага
Валенсия
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Малага - Валенсия
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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