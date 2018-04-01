Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Вильярреал
Малага - Вильярреал: обзор матча 01 апреля 2018
Малага
01.04.2018, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
37'
Г. Кастро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Вильярреал
Желтая карточка
М. Торрес
77'
Желтая карточка
М. Ласен
66'
47'
Желтая карточка
Р. Сориано
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кастро
37'
36'
Желтая карточка
С. Асенхо
20'
Желтая карточка
Х. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Малага
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Саму
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
17
Борха
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Роджер Мартинес
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
3-3-3
13
Роберто
16
Росалес
23
Эрнандес
23
Торрес
5
Кастро
25
Ласен
16
Итурра
21
Эн-Несири
90
Саксесс
4
Ролан
4-1-1-3-1
1
Асенхо
2
Гаспар
27
Гонсалес
23
Бонера
24
Коста
16
Родри
21
Сориано
70
Кастильехо
8
Форнальс
11
Сансоне
70
Бакка
Остались в запасе
Малага
Вильярреал
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Саму
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
17
Борха
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Роджер Мартинес
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Саму
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
17
Борха
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Роджер Мартинес
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Малага - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Вильярреал
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+