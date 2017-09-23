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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетик
Малага - Атлетик: обзор матча 23 сентября 2017
Малага
23.09.2017, суббота, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
3 : 3
Завершен
Атлетик
35'
Д. Ролан
81'
П. Байссе
84'
Д. Ролан
4'
А. Адурис (П)
51'
И. Уильямс
70'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетик
89'
Желтая карточка
А. Акетче
ГОЛ! 3:3!
Д. Ролан
84'
ГОЛ! 2:3!
П. Байссе
Пас отдал
Хуанпи
81'
70'
ГОЛ! 1:3!
И. Уильямс
Пас отдал
И. Муньяин
Желтая карточка
Р. Росалес
60'
53'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
Ресио
53'
Вторая желтая
З. Кузманович
52'
Желтая карточка
З. Кузманович
52'
Желтая карточка
Ф. Рикка
51'
51'
ГОЛ! 1:2!
И. Уильямс
Пас отдал
И. Муньяин
Желтая карточка
Борха
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ролан
Пас отдал
З. Кузманович
35'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Адурис
Желтая карточка
Л. Эрнандес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
36
Ресио
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Малага
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
20
Кеко
ЦП
10
Хуанпи
АП
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
47
Агер Акетче
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-3-2
13
Роберто
44
Байссе
23
Эрнандес
16
Росалес
16
Рикка
8
Кузманович
8
Гонсалес
36
Ресио
17
Борха
4
Ролан
3-3-2-2
13
Кепа
12
Сан Хосе
14
Нуньес
14
Ляпорт
15
Леке
6
Весга
18
Баленсиага
10
Муньяин
14
Кордоба
9
Уильямс
20
Адурис
Остались в запасе
Малага
Атлетик
24
Джони
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
20
Кеко
ЦП
10
Хуанпи
АП
47
Агер Акетче
АП
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
20
Кеко
ЦП
10
Хуанпи
АП
Остались в запасе
47
Агер Акетче
АП
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Малага - Атлетик
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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