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Сезар Арсо
Статистика
Сезар Арсо - статистика
Завершил карьеру
21 января 1986 (40)
#4 | Защитник
186 см | 82 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
22
1
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
2 : 1
08.05.2010
Расинг
19' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
3 : 1
05.05.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0 : 0
01.05.2010
Хетафе
59' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Спортинг
0 : 2
25.04.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Малага
0 : 0
18.04.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
2 : 1
13.04.2010
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Тенерифе
0 : 0
10.04.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
0 : 2
04.04.2010
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Херес
3 : 0
28.03.2010
Вальядолид
1' - 90'
58'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
0 : 0
24.03.2010
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
0 : 2
20.03.2010
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
1 : 4
14.03.2010
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
2 : 0
07.03.2010
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1 : 2
28.02.2010
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
1 : 1
21.02.2010
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вальядолид
1 : 1
14.02.2010
Сарагоса
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
2 : 0
06.02.2010
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
1 : 1
31.01.2010
Альмерия
1' - 90'
81'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
0 : 3
23.01.2010
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1 : 1
17.01.2010
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1 : 0
03.01.2010
Вальядолид
1' - 90'
15'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
2 : 1
20.12.2009
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
1 : 1
13.12.2009
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
05.12.2009
Вальядолид
78' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
3 : 3
29.11.2009
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
3 : 1
22.11.2009
Вальядолид
66' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Вальядолид
0 : 0
08.11.2009
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
1 : 1
01.11.2009
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
4 : 0
25.10.2009
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Реал
4 : 2
17.10.2009
Вальядолид
1' - 90'
21'
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
1 : 2
23.09.2009
Осасуна
1' - 82'
58'
82'
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
1 : 2
20.09.2009
Вальядолид
1' - 90'
49'
Испания. Примера, 2 тур
Вальядолид
2 : 4
13.09.2009
Валенсия
38' - 90'
53'
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