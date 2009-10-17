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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вальядолид
Реал - Вальядолид: обзор матча 17 октября 2009
Реал
17.10.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
4 : 2
Завершен
Вальядолид
15'
Рауль
20'
Рауль
45+1'
Марсело
80'
Г. Игуаин
29'
Н. Алеман
53'
Маркитос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вальядолид
Желтая карточка
Пеле
Замена
Р. Дренте
️️️️
Рауль
ГОЛ! 4:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Х. Алонсо
Замена
Пеле
️️️️
Борха
Замена
А. Буэно
️️️️
Э. Фонт
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Кака
️️️️
К. Бензема
Замена
Манушу
️️️️
Н. Алеман
Желтая карточка
Х. Алонсо
ГОЛ! 3:2!
Маркитос
Пас отдал
Д. Коста
ГОЛ! 3:1!
Марсело
+1
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ! 2:1!
Н. Алеман
Желтая карточка
С. Арсо
ГОЛ! 2:0!
Рауль
Пас отдал
Марсело
20'
ГОЛ! 1:0!
Рауль
Пас отдал
Э. Гранеро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вальядолид
1
Якобо
ВР
4
Сезар Арсо
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Эктор Фонт
ЛВ
18
Альваро Рубио
ЦП
8
Борха
ЦП
23
Маркитос
АП
7
Наусет Алеман
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Вальядолид
31
Фабри
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
12
Асиер Арранс
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
4
Пеле
ЦП
11
Сиси
АП
9
Манушу
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-4-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
39
Альбиоль
8
ван дер Ваарт
3
Алонсо
19
Диарра
23
Гранеро
7
Рауль
9
Бензема
4-2-3-1
1
Якобо
19
Лопес
4
Нивалдо
17
Прието
4
Арсо
18
Рубио
8
Борха
7
Алеман
23
Маркитос
14
Фонт
19
Коста
7
Рауль
87
Дренте
87
Дренте
7
Рауль
9
Бензема
10
Кака
10
Кака
9
Бензема
8
ван дер Ваарт
9
Игуаин
9
Игуаин
8
ван дер Ваарт
8
Борха
4
Пеле
4
Пеле
8
Борха
7
Алеман
9
Манушу
9
Манушу
7
Алеман
14
Фонт
19
Буэно
19
Буэно
14
Фонт
Остались в запасе
Реал
Вальядолид
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
12
Асиер Арранс
ЦП
31
Фабри
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
11
Сиси
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Остались в запасе
12
Асиер Арранс
ЦП
31
Фабри
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
11
Сиси
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Реал - Вальядолид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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