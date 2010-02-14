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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Сарагоса
Вальядолид - Сарагоса: обзор матча 14 февраля 2010
Вальядолид
14.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сарагоса
23'
Д. Коста
39'
У. Суасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Сарагоса
Желтая карточка
С. Арсо
Замена
М. Бабич
️️️️
К. Диого
Желтая карточка
Борха
Замена
А. Барраган
️️️️
П. Лопес
Замена
А. Буэно
️️️️
Д. Коста
Замена
Эдмилсон
️️️️
Х. Арисменди
Красная карточка
А. Эррера
Замена
Кеко
️️️️
Х. Сесма
Желтая карточка
М. Контини
ГОЛ! 1:1!
У. Суасо
Желтая карточка
А. Дель Орно
Желтая карточка
К. Диого
Желтая карточка
Пеле
Замена
К. Диого
️️️️
Р. Пулидо
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
14'
Желтая карточка
У. Суасо
10'
Желтая карточка
И. Ярошик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
6
Харис Медуньянин
ЦП
8
Борха
ЦП
4
Пеле
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
23
Леонардо Понцио
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Габи
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
26
Умберто Суасо
ЦФ
Вальядолид
31
Фабри
ВР
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
5
Карлос Лазаро
ЦП
20
Кеко
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Сарагоса
13
Роберто
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
0
Марко Бабич
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
4-3-1-2
1
Вильяр
15
Дель Орно
4
Арсо
8
Бараха
19
Лопес
6
Медуньянин
8
Борха
4
Пеле
19
Сесма
9
Манушу
19
Коста
4-4-2
22
Каррисо
0
Пулидо
15
Контини
39
Ярошик
19
Элизеу
23
Понцио
21
Эррера
14
Габи
7
Лафита
26
Суасо
14
Арисменди
19
Лопес
19
Барраган
19
Барраган
19
Лопес
19
Сесма
20
Кеко
20
Кеко
19
Сесма
19
Коста
19
Буэно
19
Буэно
19
Коста
0
Пулидо
2
Диого
2
Диого
0
Пулидо
Диого
0
Бабич
0
Бабич
Диого
14
Арисменди
7
Эдмилсон
7
Эдмилсон
14
Арисменди
Остались в запасе
Вальядолид
Сарагоса
31
Фабри
ВР
17
Луис Прието
ЦЗ
5
Карлос Лазаро
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
Главный тренер
Диего Кокка
13
Роберто
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
17
Луис Прието
ЦЗ
5
Карлос Лазаро
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Вальядолид - Сарагоса
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Хосе Соррилья
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