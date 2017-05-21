Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Камило Суньига - статистика

Завершил карьеру
14 декабря 1985 (40)
#18 | Защитник
172 см | 72 кг
Колумбия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уотфорд
21
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Уотфорд
0 : 5
21.05.2017
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Челси
4 : 3
15.05.2017
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
1 : 0
12.05.2017
Уотфорд
37' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Лестер
3 : 0
06.05.2017
Уотфорд
72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уотфорд
0 : 1
01.05.2017
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
2 : 0
22.04.2017
Уотфорд
87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
4 : 0
08.04.2017
Уотфорд
59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Уотфорд
2 : 0
04.04.2017
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Уотфорд
1 : 0
01.04.2017
Сандерленд
87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
18.03.2017
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Уотфорд
3 : 4
04.03.2017
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Уотфорд
1 : 1
25.02.2017
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Борнмут
2 : 2
21.01.2017
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Уотфорд
0 : 0
14.01.2017
Мидлсбро
89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Уотфорд
1 : 1
26.12.2016
Кристал Пэлас
4' - 85'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сандерленд
1 : 0
17.12.2016
Уотфорд
1' - 56'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Сити
2 : 0
14.12.2016
Уотфорд
30' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Уотфорд
3 : 2
10.12.2016
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
3 : 1
03.12.2016
Уотфорд
1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Уотфорд
0 : 1
27.11.2016
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Уотфорд
2 : 1
19.11.2016
Лестер
1' - 90'
21'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
6 : 1
06.11.2016
Уотфорд
86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уотфорд
1 : 0
29.10.2016
Халл Сити
85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Суонси
0 : 0
22.10.2016
Уотфорд
1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Мидлсбро
0 : 1
16.10.2016
Уотфорд
72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Уотфорд
2 : 2
01.10.2016
Борнмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
2 : 0
26.09.2016
Уотфорд
45' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Уотфорд
3 : 1
18.09.2016
Манчестер Юнайтед
82' - 90'
83'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вест Хэм
2 : 4
10.09.2016
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Уотфорд
1 : 3
27.08.2016
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Уотфорд
1 : 2
20.08.2016
Челси
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Саутгемптон
1 : 1
13.08.2016
Уотфорд
73' - 90'
Главные новости
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
3
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
3
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
4
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
2
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
47
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
3
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
5
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
5
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
4
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+