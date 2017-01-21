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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Уотфорд
Борнмут - Уотфорд: обзор матча 21 января 2017
Борнмут
21.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Уотфорд
48'
Д. Кинг
82'
Б. Афобе
24'
К. Кабаселе
64'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Уотфорд
Желтая карточка
С. Кук
90'
+4
88'
Замена
О. Игало
️️️️
А. Дукуре
85'
Замена
К. Кэткарт
️️️️
К. Кабаселе
ГОЛ! 2:2!
Б. Афобе
Пас отдал
Э. Сурман
82'
Замена
М. Пью
️️️️
Р. Фрейзер
81'
79'
Желтая карточка
Ю. Кабуль
Замена
Б. Афобе
️️️️
Д. Станислас
74'
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Кинг
74'
70'
Желтая карточка
Х. Холебас
64'
ГОЛ! 1:2!
Т. Дини
Пас отдал
Т. Клеверли
62'
Замена
Д. Янмат
️️️️
С. Окака-Чука
ГОЛ! 1:1!
Д. Кинг
Пас отдал
А. Смит
48'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Кабаселе
Пас отдал
М. Бритос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
16
Эндрю Сурман
ПП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
АП
27
Кристиан Кабаселе
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
8
Марк Пью
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
4-2-2-2
1
Боруц
15
Смит
27
Кук
5
Мингс
21
Дэниелс
10
Уилшир
16
Сурман
19
Станислас
10
Фрейзер
13
Уилсон
7
Кинг
4-1-2-1-2
1
Гомес
4
Предль
3
Бритос
4
Кабуль
25
Холебас
6
Капу
27
Кабаселе
6
Дукуре
8
Клеверли
14
Дини
77
Окака-Чука
10
Фрейзер
8
Пью
8
Пью
10
Фрейзер
19
Станислас
23
Афобе
23
Афобе
19
Станислас
7
Кинг
33
Айб
33
Айб
7
Кинг
77
Окака-Чука
22
Янмат
22
Янмат
77
Окака-Чука
27
Кабаселе
20
Кэткарт
20
Кэткарт
27
Кабаселе
6
Дукуре
9
Игало
9
Игало
6
Дукуре
Остались в запасе
Борнмут
Уотфорд
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
25
Костел Пантилимон
ВР
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Борнмут - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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