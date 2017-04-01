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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Сандерленд
Уотфорд - Сандерленд: обзор матча 01 апреля 2017
Уотфорд
01.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
59'
М. Бритос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Сандерленд
Желтая карточка
Э. Капу
90'
+3
Замена
К. Суньига
️️️️
М. Ньянг
87'
78'
Желтая карточка
Л. Коне
77'
Желтая карточка
В. Хазри
72'
Желтая карточка
Б. Джонс
70'
Замена
В. Хазри
️️️️
А. Янузай
61'
Замена
Д. Ндонг
️️️️
Д. Гибсон
ГОЛ! 1:0!
М. Бритос
Пас отдал
К. Кэткарт
59'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Н. Амрабат
53'
Замена
Д. Янмат
️️️️
Ю. Кабуль
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
АП
39
Нордин Амрабат
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
6
Джек Родуэлл
АП
64
Джейсон Денайе
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гомес
25
Холебас
4
Кабуль
20
Кэткарт
3
Бритос
6
Капу
8
Клеверли
39
Амрабат
6
Дукуре
99
Ньянг
77
Окака-Чука
4-2-2-2
1
Пикфорд
16
О'Ши
5
Коне
2
Джонс
16
Овьедо
64
Денайе
24
Гибсон
24
Янузай
6
Родуэлл
9
Дефо
16
Борини
4
Кабуль
22
Янмат
22
Янмат
4
Кабуль
99
Ньянг
18
Суньига
18
Суньига
99
Ньянг
39
Амрабат
90
Саксесс
90
Саксесс
39
Амрабат
24
Гибсон
22
Ндонг
22
Ндонг
24
Гибсон
24
Янузай
10
Хазри
10
Хазри
24
Янузай
Остались в запасе
Уотфорд
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Вито Манноне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
14
Трой Дини
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Уотфорд - Сандерленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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