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Уотфорд - Борнмут
Уотфорд - Борнмут: обзор матча 01 октября 2016
Уотфорд
01.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Борнмут
50'
Т. Дини
65'
И. Саксесс
31'
К. Уилсон
62'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Борнмут
90'
+1
Замена
Б. Афобе
️️️️
К. Уилсон
89'
Желтая карточка
Д. Станислас
Замена
А. Гедиура
️️️️
Э. Капу
79'
74'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Уилшир
ГОЛ! 2:2!
И. Саксесс
Пас отдал
Х. Холебас
65'
62'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Айб
62'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кинг
Замена
И. Саксесс
️️️️
О. Игало
58'
Желтая карточка
В. Бехрами
56'
ГОЛ! 1:1!
Т. Дини
Пас отдал
Н. Амрабат
50'
45'
Желтая карточка
С. Фрэнсис
41'
Желтая карточка
А. Смит
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Д. Станислас
Желтая карточка
Р. Перейра
28'
20'
Желтая карточка
Д. Уилшир
Желтая карточка
С. Предль
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
39
Нордин Амрабат
РФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Джек Уилшир
АП
16
Эндрю Сурман
ПП
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Гомес
25
Холебас
4
Кабуль
4
Предль
6
Капу
18
Суньига
85
Бехрами
37
Перейра
14
Дини
9
Игало
39
Амрабат
4-2-2-2
1
Боруц
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
27
Кук
15
Смит
16
Сурман
31
Артер
10
Уилшир
19
Станислас
13
Уилсон
33
Айб
6
Капу
6
Гедиура
6
Гедиура
6
Капу
9
Игало
90
Саксесс
90
Саксесс
9
Игало
10
Уилшир
32
Гослинг
32
Гослинг
10
Уилшир
13
Уилсон
23
Афобе
23
Афобе
13
Уилсон
33
Айб
7
Кинг
7
Кинг
33
Айб
Остались в запасе
Уотфорд
Борнмут
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Костел Пантилимон
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Костел Пантилимон
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Уотфорд - Борнмут
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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