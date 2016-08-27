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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Арсенал
Уотфорд - Арсенал: обзор матча 27 августа 2016
Уотфорд
27.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
57'
Р. Перейра
9'
С. Касорла (П)
40'
А. Санчес
45+1'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Арсенал
90'
+2
Желтая карточка
Д. Уилшир
Желтая карточка
Х. Холебас
89'
Желтая карточка
В. Бехрами
83'
Желтая карточка
Н. Амрабат
77'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Н. Амрабат
77'
74'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Н. Монреаль
70'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
70'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Т. Дини
60'
ГОЛ! 1:3!
Р. Перейра
57'
Замена
Д. Янмат
️️️️
К. Кабаселе
52'
Желтая карточка
О. Игало
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
М. Озил
Пас отдал
А. Санчес
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Гедиура
45'
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Санчес
Пас отдал
Т. Уолкотт
Желтая карточка
С. Предль
17'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Касорла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Адлан Гедиура
ЦП
85
Валон Бехрами
АП
39
Нордин Амрабат
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
8
Санти Касорла
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гомес
25
Холебас
27
Кабаселе
4
Кабуль
4
Предль
6
Капу
6
Гедиура
39
Амрабат
85
Бехрами
14
Дини
9
Игало
4-1-2-2-1
1
Чех
2
Бельерин
6
Косиельни
6
Холдинг
18
Монреаль
34
Джака
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
10
Озил
4
Санчес
27
Кабаселе
22
Янмат
22
Янмат
27
Кабаселе
6
Гедиура
37
Перейра
37
Перейра
6
Гедиура
39
Амрабат
90
Саксесс
90
Саксесс
39
Амрабат
18
Монреаль
3
Гиббс
3
Гиббс
18
Монреаль
21
Окслэд-Чемберлен
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
10
Уилшир
10
Уилшир
10
Озил
Остались в запасе
Уотфорд
Арсенал
25
Костел Пантилимон
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Уотфорд - Арсенал
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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