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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Лестер
Уотфорд - Лестер: обзор матча 19 ноября 2016
Уотфорд
19.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
1'
Э. Капу
12'
Р. Перейра
15'
Р. Марез (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Лестер
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Т. Дини
90'
Замена
А. Гедиура
️️️️
Н. Амрабат
87'
81'
Желтая карточка
Д. Грей
78'
Замена
А. Муса
️️️️
М. Олбрайтон
68'
Замена
Д. Грей
️️️️
С. Оказаки
68'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
К. Фукс
65'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
53'
Желтая карточка
К. Фукс
Желтая карточка
М. Бритос
32'
Желтая карточка
К. Суньига
21'
15'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Марез
ГОЛ! 2:0!
Р. Перейра
Пас отдал
С. Предль
12'
ГОЛ! 1:0!
Э. Капу
Пас отдал
Т. Дини
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
22
Дэрил Янмат
ПП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
3-1-3-1-2
1
Гомес
4
Кабуль
3
Бритос
4
Предль
6
Капу
18
Суньига
85
Бехрами
22
Янмат
37
Перейра
14
Дини
39
Амрабат
3-2-2-1-2
20
Цилер
12
Амарти
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
28
Фукс
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
39
Амрабат
6
Гедиура
6
Гедиура
39
Амрабат
14
Дини
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
14
Дини
30
Оказаки
10
Грей
10
Грей
30
Оказаки
28
Фукс
27
Шлупп
27
Шлупп
28
Фукс
11
Олбрайтон
7
Муса
7
Муса
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Уотфорд
Лестер
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Уотфорд - Лестер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 22:25)
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