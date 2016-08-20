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Уотфорд - Челси
Уотфорд - Челси: обзор матча 20 августа 2016
Уотфорд
20.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Челси
55'
Э. Капу
80'
М. Батшуайи
87'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Челси
90'
Желтая карточка
Э. Азар
Желтая карточка
В. Бехрами
90'
Замена
К. Суньига
️️️️
Х. Холебас
90'
Замена
М. Выдра
️️️️
А. Гедиура
88'
87'
ГОЛ! 1:2!
Д. Коста
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
А. Дукуре
️️️️
Э. Капу
84'
80'
ГОЛ! 1:1!
М. Батшуайи
78'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Н. Матич
73'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Оскар
71'
Замена
В. Мозес
️️️️
Педро
Желтая карточка
Х. Холебас
70'
Желтая карточка
М. Бритос
69'
56'
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 1:0!
Э. Капу
Пас отдал
А. Гедиура
55'
20'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Желтая карточка
Т. Дини
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
39
Нордин Амрабат
ПП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Икечи Анья
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-3-2
1
Гомес
25
Холебас
20
Кэткарт
3
Бритос
4
Предль
6
Капу
85
Бехрами
6
Гедиура
39
Амрабат
9
Игало
14
Дини
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
20
Иванович
24
Кэхилл
26
Терри
91
Канте
18
Матич
8
Оскар
9
Педро
10
Азар
19
Коста
25
Холебас
18
Суньига
18
Суньига
25
Холебас
6
Капу
6
Дукуре
6
Дукуре
6
Капу
6
Гедиура
11
Выдра
11
Выдра
6
Гедиура
18
Матич
4
Фабрегас
4
Фабрегас
18
Матич
9
Педро
11
Мозес
11
Мозес
9
Педро
8
Оскар
44
Батшуайи
44
Батшуайи
8
Оскар
Остались в запасе
Уотфорд
Челси
25
Костел Пантилимон
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Икечи Анья
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Икечи Анья
ЦП
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Уотфорд - Челси
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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