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Кристал Пэлас - Уотфорд
Кристал Пэлас - Уотфорд: обзор матча 18 марта 2017
Кристал Пэлас
18.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
68'
Т. Дини (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Уотфорд
Замена
Д. Делэйни
️️️️
Э. Таунсенд
87'
Замена
Б. Сако
️️️️
Й. Кабай
87'
Замена
С. Данн
️️️️
Д. Томкинс
83'
80'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Т. Клеверли
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Дини
68'
66'
Желтая карточка
С. Предль
63'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Д. Янмат
45'
Замена
А. Дукуре
️️️️
В. Бехрами
38'
Желтая карточка
Т. Клеверли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
40
Джейсон Панчеон
АП
29
Йоан Кабай
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
85
Валон Бехрами
АП
22
Дэрил Янмат
ПП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
18
Камило Суньига
ЛП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
3-3-3-1
13
Хеннесси
5
Томкинс
12
Сахо
25
Уорд
27
Шлупп
19
Миливойевич
29
Кабай
10
Заа
40
Панчеон
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-1-2-1-2
1
Гомес
4
Кабуль
3
Бритос
4
Предль
20
Кэткарт
6
Капу
22
Янмат
8
Клеверли
85
Бехрами
14
Дини
99
Ньянг
5
Томкинс
24
Данн
24
Данн
5
Томкинс
25
Таунсенд
17
Делэйни
17
Делэйни
25
Таунсенд
29
Кабай
20
Сако
20
Сако
29
Кабай
85
Бехрами
6
Дукуре
6
Дукуре
85
Бехрами
22
Янмат
39
Амрабат
39
Амрабат
22
Янмат
8
Клеверли
90
Саксесс
90
Саксесс
8
Клеверли
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Уотфорд
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
25
Костел Пантилимон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
18
Камило Суньига
ЛП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
18
Камило Суньига
ЛП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Кристал Пэлас - Уотфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Селхарст Парк
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