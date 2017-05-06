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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Уотфорд
Лестер - Уотфорд: обзор матча 06 мая 2017
Лестер
06.05.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 0
Завершен
Уотфорд
38'
О. Ндиди
58'
Р. Марез
90'
М. Олбрайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Уотфорд
ГОЛ! 3:0!
М. Олбрайтон
90'
84'
Замена
Д. Перейра
️️️️
М. Ньянг
72'
Замена
К. Суньига
️️️️
К. Кабаселе
67'
Замена
Т. Дини
️️️️
Э. Капу
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Дринкуотер
67'
Замена
И. Слимани
️️️️
С. Оказаки
63'
ГОЛ! 2:0!
Р. Марез
58'
ГОЛ! 1:0!
О. Ндиди
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
АП
39
Нордин Амрабат
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
19
Дион Перейра
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
6
Хут
29
Беналуан
2
Симпсон
4
Ндиди
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
30
Оказаки
9
Варди
3-1-3-1-2
1
Гомес
5
Мариаппа
27
Кабаселе
4
Предль
6
Капу
39
Амрабат
8
Клеверли
22
Янмат
6
Дукуре
99
Ньянг
77
Окака-Чука
4
Дринкуотер
10
Кинг
10
Кинг
4
Дринкуотер
30
Оказаки
19
Слимани
19
Слимани
30
Оказаки
27
Кабаселе
18
Суньига
18
Суньига
27
Кабаселе
99
Ньянг
19
Перейра
19
Перейра
99
Ньянг
6
Капу
14
Дини
14
Дини
6
Капу
Остались в запасе
Лестер
Уотфорд
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Рассел Мартин
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
Остались в запасе
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Лестер - Уотфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
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