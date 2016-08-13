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Саутгемптон - Уотфорд
Саутгемптон - Уотфорд: обзор матча 13 августа 2016
Саутгемптон
13.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
58'
Н. Редмонд
9'
Э. Капу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Уотфорд
Желтая карточка
В. ван Дейк
90'
+4
87'
Желтая карточка
Э. Гомес
Замена
Ч. Остин
️️️️
Ш. Лонг
83'
81'
Замена
И. Анья
️️️️
О. Игало
Замена
Ж. Пье
️️️️
С. Соареш
80'
76'
Красная карточка
Б. Уотсон
73'
Замена
К. Суньига
️️️️
А. Гедиура
64'
Замена
Б. Уотсон
️️️️
В. Бехрами
60'
Желтая карточка
А. Гедиура
ГОЛ! 1:1!
Н. Редмонд
58'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Д. Уорд-Проус
55'
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Капу
Пас отдал
Т. Дини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Адлан Гедиура
ЦП
85
Валон Бехрами
АП
39
Нордин Амрабат
ПП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Йорди Класи
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Форстер
23
Таргетт
4
Йошида
4
ван Дейк
21
Соареш
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
10
Дэвис
10
Тадич
7
Лонг
4-1-2-1-2
1
Гомес
4
Предль
20
Кэткарт
3
Бритос
25
Холебас
6
Капу
39
Амрабат
6
Гедиура
85
Бехрами
9
Игало
14
Дини
21
Соареш
26
Пье
26
Пье
21
Соареш
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
7
Лонг
32
Остин
32
Остин
7
Лонг
6
Гедиура
18
Суньига
18
Суньига
6
Гедиура
85
Бехрами
26
Уотсон
26
Уотсон
85
Бехрами
9
Игало
21
Анья
21
Анья
9
Игало
Остались в запасе
Саутгемптон
Уотфорд
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
25
Костел Пантилимон
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Саутгемптон - Уотфорд
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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