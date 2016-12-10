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Уотфорд - Эвертон
Уотфорд - Эвертон: обзор матча 10 декабря 2016
Уотфорд
10.12.2016, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Эвертон
36'
С. Окака-Чука
59'
С. Предль
64'
С. Окака-Чука
17'
Р. Лукаку
86'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Эвертон
Замена
К. Кабаселе
️️️️
К. Суньига
90'
+3
86'
ГОЛ! 3:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Леннон
83'
Замена
А. Леннон
️️️️
Л. Бэйнс
Замена
Б. Уотсон
️️️️
С. Окака-Чука
81'
Желтая карточка
Х. Холебас
74'
71'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
К. Миральяс
64'
Замена
Р. Баркли
️️️️
И. Гуйе
ГОЛ! 3:1!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Х. Холебас
64'
62'
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Замена
Д. Янмат
️️️️
А. Гедиура
61'
ГОЛ! 2:1!
С. Предль
Пас отдал
Х. Холебас
59'
ГОЛ! 1:1!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Н. Амрабат
36'
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Г. Бэрри
14'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
Желтая карточка
А. Гедиура
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
6
Адлан Гедиура
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЛФ
14
Трой Дини
ЦФ
39
Нордин Амрабат
РФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
3-1-3-3
1
Гомес
25
Холебас
4
Предль
3
Бритос
6
Капу
18
Суньига
85
Бехрами
6
Гедиура
77
Окака-Чука
14
Дини
39
Амрабат
4-1-1-1-3
1
Стекеленбург
23
Коулмен
26
Мори
5
Уилльямс
3
Бэйнс
5
Гуйе
18
Бэрри
16
МакКарти
9
Лукаку
87
Миральяс
10
Деулофеу
18
Суньига
27
Кабаселе
27
Кабаселе
18
Суньига
6
Гедиура
22
Янмат
22
Янмат
6
Гедиура
77
Окака-Чука
26
Уотсон
26
Уотсон
77
Окака-Чука
5
Гуйе
6
Баркли
6
Баркли
5
Гуйе
3
Бэйнс
12
Леннон
12
Леннон
3
Бэйнс
87
Миральяс
13
Валенсия
13
Валенсия
87
Миральяс
Остались в запасе
Уотфорд
Эвертон
25
Костел Пантилимон
ВР
9
Одион Игало
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
9
Одион Игало
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Уотфорд - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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