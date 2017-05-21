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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Манчестер Сити
Уотфорд - Манчестер Сити: обзор матча 21 мая 2017
Уотфорд
21.05.2017, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 5
Завершен
Манчестер Сити
5'
В. Компани
23'
С. Агуэро
36'
С. Агуэро
41'
Фернандиньо
58'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Манчестер Сити
Замена
Д. Перейра
️️️️
М. Ньянг
74'
71'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
С. Агуэро
63'
Замена
Б. Санья
️️️️
Я. Туре
62'
Замена
Х. Навас
️️️️
Л. Сане
Замена
Т. Дини
️️️️
Н. Амрабат
59'
58'
ГОЛ! 0:5!
Г. Жезус
Желтая карточка
А. Дукуре
45'
41'
ГОЛ! 0:4!
Фернандиньо
Замена
Э. Элефтериу
️️️️
Д. Янмат
39'
36'
ГОЛ! 0:3!
С. Агуэро
23'
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Компани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
6
Абдулайе Дукуре
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Том Клеверли
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
42
Яя Туре
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
19
Дион Перейра
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
Манчестер Сити
1
Ангус Ганн
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-1-4-3
1
Гомес
25
Холебас
5
Мариаппа
22
Янмат
6
Капу
6
Дукуре
32
Мэйсон
85
Бехрами
8
Клеверли
99
Ньянг
39
Амрабат
77
Окака-Чука
3-2-3-2
13
Кабальеро
4
Компани
30
Отаменди
3
Клиши
42
Туре
5
Фернандиньо
10
Сане
21
Сильва
11
Де Брюйне
10
Агуэро
9
Жезус
22
Янмат
42
Элефтериу
42
Элефтериу
22
Янмат
99
Ньянг
19
Перейра
19
Перейра
99
Ньянг
39
Амрабат
14
Дини
14
Дини
39
Амрабат
42
Туре
3
Санья
3
Санья
42
Туре
10
Сане
16
Навас
16
Навас
10
Сане
10
Агуэро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
10
Агуэро
Остались в запасе
Уотфорд
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стилл
1
Ангус Ганн
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Уотфорд - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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